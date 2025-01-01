Шагните в мир корпоирреальности: выставка Надежды Бей в Культурном квартале «Брусницын»

Выставка VR-художницы Надежды Бей под названием «корпоирреальность» ставит под вопрос традиционные способы восприятия биологического и социального тела. Этот оксюморон объединяет два английских слова: “corporeality” (телесность) и “irreal” (нереальный), создавая уникальную концепцию телесной ирреальности.

Погружение в виртуальный мир

Проект состоит из нескольких пространств, созданных с помощью технологии 3D-сканирования, которая позволяет запечатлеть физические артефакты в виртуальной реальности. Вы сможете исследовать отсканированный подъезд реального дома, перемещаясь по лестнице и заглядывая в комнаты на каждом этаже. Эти пространства наполнены современными инсталляциями и арт-объектами, которые порой требуют от вас не только передвижений, но и способности взлетать.

Тела как агенты пространства

В проекте тела рассматриваются как активные элементы, формирующие и актуализирующие пространство, через свое перемещение. Технологии не только помогают телам разыгрывать эти роли, но и обнажают ограниченность телесной реальности, скованной виртуальными и физическими границами.

Социокультурный контекст

Каждое представляемое пространство имеет свой уникальный социокультурный контекст и несет в себе следы пребывания физического тела художницы. Виртуальные объекты — трехмерные репрезентации движений, отрывки текстов и видео — добавляют новые смысловые измерения к отсканированным местам. Вместе они создают пространство для путешествия через философские концепции нематериального и ирреального тела, исследуя пласты физической и виртуальной реальности.

Исследование новых реальностей

Это не просто выставка, а новая реальность, созданная для исследования и переосмысления. Готовы ли вы шагнуть в корпоирреальность? Погружение в этот уникальный опыт обещает открыть новые горизонты понимания взаимодействия между телом и технологией.