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Надежда Бей. Корпоирреальность
Киноафиша Надежда Бей. Корпоирреальность

Надежда Бей. Корпоирреальность

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Шагните в мир корпоирреальности: выставка Надежды Бей в Культурном квартале «Брусницын»

Выставка VR-художницы Надежды Бей под названием «корпоирреальность» ставит под вопрос традиционные способы восприятия биологического и социального тела. Этот оксюморон объединяет два английских слова: “corporeality” (телесность) и “irreal” (нереальный), создавая уникальную концепцию телесной ирреальности.

Погружение в виртуальный мир

Проект состоит из нескольких пространств, созданных с помощью технологии 3D-сканирования, которая позволяет запечатлеть физические артефакты в виртуальной реальности. Вы сможете исследовать отсканированный подъезд реального дома, перемещаясь по лестнице и заглядывая в комнаты на каждом этаже. Эти пространства наполнены современными инсталляциями и арт-объектами, которые порой требуют от вас не только передвижений, но и способности взлетать.

Тела как агенты пространства

В проекте тела рассматриваются как активные элементы, формирующие и актуализирующие пространство, через свое перемещение. Технологии не только помогают телам разыгрывать эти роли, но и обнажают ограниченность телесной реальности, скованной виртуальными и физическими границами.

Социокультурный контекст

Каждое представляемое пространство имеет свой уникальный социокультурный контекст и несет в себе следы пребывания физического тела художницы. Виртуальные объекты — трехмерные репрезентации движений, отрывки текстов и видео — добавляют новые смысловые измерения к отсканированным местам. Вместе они создают пространство для путешествия через философские концепции нематериального и ирреального тела, исследуя пласты физической и виртуальной реальности.

Исследование новых реальностей

Это не просто выставка, а новая реальность, созданная для исследования и переосмысления. Готовы ли вы шагнуть в корпоирреальность? Погружение в этот уникальный опыт обещает открыть новые горизонты понимания взаимодействия между телом и технологией.

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 июля
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 24 июля
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 25 июля
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 26 июля
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 27 июля
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 28 июля
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 29 июля
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 30 июля
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 31 июля
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 1 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 3 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 4 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 5 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 6 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 7 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 8 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 10 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 11 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 12 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 13 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 14 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 17 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 18 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 19 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 20 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 21 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 22 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 24 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 25 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 26 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 27 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 28 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 29 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 31 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 1 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 2 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 3 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 4 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 5 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 6 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 7 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 8 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 9 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 10 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 11 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 12 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 13 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 14 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 15 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 16 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 17 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 18 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 19 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 20 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 21 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 22 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 23 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 24 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 25 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 26 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 27 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 28 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 29 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 30 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽

В ближайшие дни

Билет на 2 мастер-класса
0+
Мастер-класс
Билет на 2 мастер-класса
25 июля в 11:00 Vokzal 1853
от 1500 ₽
VR-Выставка «Гиперборея»
6+
Интерактивный
VR-Выставка «Гиперборея»
22 сентября в 18:00 Культурный квартал «Брусницын»
от 700 ₽
Мастер-класс «Роспись BearBrick»
6+
Мастер-класс
Мастер-класс «Роспись BearBrick»
24 июля в 12:00 Markofken Art Gallery
от 3500 ₽
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