Nadeya | Надея
NADEYA: Драйв и магия блюза

С первых же аккордов зал наполняет неудержимый драйв и напор, и становится понятно — будет жарко! Мощный ритм, цепкие гитарные рифы, искренние эмоции и неповторимый голос NADEYA заставляют зрителя не просто слушать, а стать частью яркой музыкальной истории.

Эмоции музыки

На концерте вас ждёт микс блюзовых стилей: от бодрого буги-вуги и солнечного кантри до чувственного соула и качающего фанка. В программе — хиты таких легенд, как Howlin’ Wolf, Otis Rush, Etta James и Albert King, выполненные в свежих аранжировках.

Женский голос блюза

Особое внимание будет уделено женскому блюзу — на сцене прозвучат работы Debbie Davies, Bonnie Raitt и Susan Tedeschi. NADEYA — это яркая, харизматичная певица, которая проживает каждую песню. В её голосе чувствуется характер, страсть и неиссякаемая энергия.

Честный разговор о жизни

Выступления NADEYA — это честный разговор с залом о жизни, как она есть. Радость, грусть, влюблённость и легкая ирония — все эти чувства органично сочетаются в блюзе, который проникает в каждое сердце.

23 октября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 1000 ₽

