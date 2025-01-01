Меню
Над небом Шотландии
Киноафиша Над небом Шотландии

Над небом Шотландии

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Над небом Шотландии: волынки и барабаны в Планетарии 1

Оркестр «Волынки и Барабаны Санкт-Петербурга» представляет уникальную программу «Над небом Шотландии». Это захватывающее мероприятие приглашает зрителей в увлекательное воображаемое путешествие по живописным холмам Шотландии и Ирландии.

Все мы знаем о знаменитой шотландской волынке, но только немногие услышали, как её звучание оживает на сцене. На этом концерте мелодичные звуки органа и вистлов сплетутся с мощным звучанием шотландской волынки и мягким тембром смолпайпа, создавая волшебную атмосферу под звездным небом планетария.

Звуки кельтской музыки в самом сердце Петербурга

Программа обещает незабываемые минуты, наполненные традиционной кельтской музыкой, которая безусловно порадует любителей жанра. Уникальная способность оркестра погрузить зрителя в мир шотландских мелодий создает впечатление, будто вы сами находитесь среди зелёных холмов.

В составе оркестра

Особое внимание привлекает состав музыкантов:

  • Владимир Молодцов – художественный руководитель коллектива, автор книг и методик преподавания шотландской волынки, вистл, флейта, большая и малая шотландская волынка.
  • Николай Аничков – мультиинструменталист и лауреат международных конкурсов, играющий на органе, клавишах, а также на больших, средних и малых шотландских барабанах.
  • Антон Макарычев – ведущий волынщик Петербурга, мастер игры на большой и малой шотландских волынках.
  • Полина Голубева – единственная в России девушка, играющая на шотландском барабане, а также на вистле и байране.
  • Олег Вишневский – солист коллектива, владеющий большой и малой шотландскими волынками и вистлом.

Приглашаем вас насладиться этим неповторимым звучанием в самом сердце Санкт-Петербурга. Присоединяйтесь к нам в Планетарии 1 для великолепного вечера, полного музыки и фантазии!

Санкт-Петербург, 25 октября
Планетарий 1 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74, литера Ц
