Театр.doc представляет: «Меня обнулили»

Театр.doc вновь приглашает зрителей на уникальный вечер, посвященный лучшим текстам медиа «Такие дела». На этот раз внимание акцентируется на произведении журналиста Наталии Нехлебовой «Меня обнулили». Эта постановка — уже четвертая в нашем летнем и осеннем цикле.

О спектакле

Режиссером выступает Дмитрий Волкострелов, а центральные роли займут талантливые актеры: Всеволод Емелин, который перевоплотится в образ старого шахтера, а также Кристина Мирошник и Андрей Журавлев, чьи судьбы станут частью сценического повествования.

Истории героев

Кристине Мирошник всего тридцать, она осталась жить в родном Белгороде, несмотря на обстрелы. Андрей Журавлев, которому скоро исполнится восемьдесят, покинул родной Артемовск (Бахмут) в апреле 2023 года. У него есть печальный опыт ранения во время военных действий.

Сегодня Кристина активно работает, в то время как Андрей, несмотря на свою трудовую биографию шахтера, вынужден существовать на минимальную пенсию в России. Это порождает вопросы справедливости и показывают, насколько сложно существовать людям, оказавшимся вдали от своей родины.

Благотворительность и поддержка

Событие не только художественное, но и благотворительное. Половину средств от продажи билетов театр передаст в поддержку проекта «Такие дела». Это медиа на протяжении 10 лет освещает жизненные реалии в России, привлекает внимание к существующим проблемам и поддерживает благотворительные организации. Участие в этом вечере — возможность внести свой вклад в важные социальные инициативы.

Присоединяйтесь к нам!

Не упустите возможность услышать истории тех, кто редко получает голос в медиа. Ждем всех на нашем спектакле! Ваше участие поможет сделать эти голоса более слышимыми.