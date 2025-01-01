Спектакль Над балаганом небо…

Творческий вечер Константина Райкина

Константин Аркадьевич Райкин — художественный руководитель Государственного театра «Сатирикон» им. Аркадия Райкина, народный артист России, режиссёр, профессор, лауреат множества престижных премий, включая четыре «Золотые Маски», «Хрустальную Турандот», «Кумир» и «Триумф». Также он является основателем и художественным руководителем «Высшей школы сценических искусств».

Вечер высокой поэзии и воспоминаний

Творческий вечер-спектакль «Константин Райкин. “Над балаганом небо…”» — это уникальная возможность прикоснуться к высокой поэзии, услышать рассказы мастера и его искренние воспоминания. Константин Аркадьевич делится историями о начале своего творческого пути, детских увлечениях, сомнениях в выборе профессии, а также о юношеской любви к спорту и животным. Эти воспоминания он оживляет, исполняя миниатюры, наполненные теплотой и искренностью.

Особое место — воспоминаниям об отце

Вечер невозможно представить без рассказов о великом Аркадии Райкине — Гении сцены, чья слава пересекла границы Советского Союза. Зрители становятся свидетелями трогательных воспоминаний о семейных традициях и блестящем поступлении Константина Райкина в Театральное училище им. Б.В. Щукина.

Поэзия, пропущенная через сердце

Основную часть моноспектакля занимает чтение стихов. Райкин оживляет строки двух близких ему поэтов — Давида Самойлова и Александра Сергеевича Пушкина. Его прочтение отличается глубиной, свежестью и необычайной эмоциональной насыщенностью.

Народный артист СССР Богдан Ступка, побывавший на одном из спектаклей Константина Райкина, однажды сказал: «Никто в мире так не читает (надо понимать — играет) стихи, как Константин Райкин!»