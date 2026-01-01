Вечер классической музыки с Национальным филармоническим оркестром России

Приглашаем вас на незабываемый концерт, где на сцене выступит Национальный филармонический оркестр России под управлением выдающегося дирижера Владимира Спивакова. В программе вечера — произведения известных композиторов, которые порадуют любителей классической музыки.

Что вас ждет в программе

В ходе концерта прозвучат:

Элегические мелодии, ор. 34 - Эдвард Григ

Концерт для фортепиано с оркестром ля минор, ор. 16 - Эдвард Григ

Симфония № 4 до минор, D 417, также известная как «Трагическая» - Франц Шуберт

Исполнители

Соло на фортепиано исполнит Владимир Вишневский, талантливый пианист из Москвы. Его мастерство и эмоциональность исполнения создадут особую атмосферу вечера.

Не упустите возможность насладиться музыкальным искусством в исполнении одного из лучших оркестров страны!