Национальный филармонический оркестр России
12+
О концерте

Вечер классической музыки с Национальным филармоническим оркестром России

Приглашаем вас на незабываемый концерт, где на сцене выступит Национальный филармонический оркестр России под управлением выдающегося дирижера Владимира Спивакова. В программе вечера — произведения известных композиторов, которые порадуют любителей классической музыки.

Что вас ждет в программе

В ходе концерта прозвучат:

  • Элегические мелодии, ор. 34 - Эдвард Григ
  • Концерт для фортепиано с оркестром ля минор, ор. 16 - Эдвард Григ
  • Симфония № 4 до минор, D 417, также известная как «Трагическая» - Франц Шуберт

Исполнители

Соло на фортепиано исполнит Владимир Вишневский, талантливый пианист из Москвы. Его мастерство и эмоциональность исполнения создадут особую атмосферу вечера.

Не упустите возможность насладиться музыкальным искусством в исполнении одного из лучших оркестров страны!

Июнь
1 июня понедельник
19:00
Концертный зал им. Каца Новосибирск, Красный просп., 18/1
2 июня вторник
19:00
Концертный зал им. Каца Новосибирск, Красный просп., 18/1
3 июня среда
19:00
Концертный зал им. Каца Новосибирск, Красный просп., 18/1

Cтендап-туры топовых комиков в России
Рок-концерты от легенд русского рока
Главные музыкальные фестивали в Петербурге
