Национальная премия «Триумф Года» — грандиозное событие лета-2025!
Продолжительность мероприятия: 4 часа. Приглашаем вас на национальную премию «Триумф Года» — главное событие лета, посвященное успеху, творчеству и выдающимся достижениям!
Торжественная церемония награждения
В этот вечер на сцене соберутся выдающиеся личности, среди которых:
- Юрий Антонов
- Владимир Ильичёв
- Юрий Кузнецов-Таёжный
- Евгений Кемеровский
- Николай Бандурин
- Владимир Евзеров
- Группа «Город 312»
- SLAVA SKRIPKA
- SteshOK
- Анжелика Агурбаш
- Никита Уфимцев
- Светлана Лазарева
- Людмила Соколова
- Александр Скрип
- Этери Бериашвили
- Настя Крайнова
- Катя Чехова
- Саша Попов
- Степан Меньщиков
- Алексей Лосихин
- Павел Соколов
- АрТур
- Дмитрий Дмитренко
- Джилав
- Валид Казанжи
- Наталья Соловей
- Наталия Азовская
- Поля Ива
- Беляева Мила
- Лёля Хаммер
Юные таланты и музыкальные сюрпризы
Кроме того, на сцене выступят юные поющие блогеры:
- Даня Хайп
- Амилия
- Акси
- Элис Ти
- Макар Давыдов
- Дарья Московская
- Алёна и Маша
- Златамира
- Устина
- Модель - Ксения Аникиенко
Зрителей ожидает музыкальный сюрприз от тайного гостя, который добавит уникальности этому вечеру.
Атмосфера праздника
Для гостей будет организована красная дорожка, фотозона с номинантами и ведущими СМИ. Места для зрителей будут как в зрительном зале, так и за банкетными столами с напитками, что создаст уютную атмосферу праздника.
Не упустите возможность стать частью этого значимого события!