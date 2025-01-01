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Национальная премия «Триумф Года»
Билеты от 300₽
Киноафиша Национальная премия «Триумф Года»

Национальная премия «Триумф Года»

6+
Возраст 6+
Билеты от 300₽

О концерте/спектакле

Национальная премия «Триумф Года» — грандиозное событие лета-2025!

Продолжительность мероприятия: 4 часа. Приглашаем вас на национальную премию «Триумф Года» — главное событие лета, посвященное успеху, творчеству и выдающимся достижениям!

Торжественная церемония награждения

В этот вечер на сцене соберутся выдающиеся личности, среди которых:

  • Юрий Антонов
  • Владимир Ильичёв
  • Юрий Кузнецов-Таёжный
  • Евгений Кемеровский
  • Николай Бандурин
  • Владимир Евзеров
  • Группа «Город 312»
  • SLAVA SKRIPKA
  • SteshOK
  • Анжелика Агурбаш
  • Никита Уфимцев
  • Светлана Лазарева
  • Людмила Соколова
  • Александр Скрип
  • Этери Бериашвили
  • Настя Крайнова
  • Катя Чехова
  • Саша Попов
  • Степан Меньщиков
  • Алексей Лосихин
  • Павел Соколов
  • АрТур
  • Дмитрий Дмитренко
  • Джилав
  • Валид Казанжи
  • Наталья Соловей
  • Наталия Азовская
  • Поля Ива
  • Беляева Мила
  • Лёля Хаммер

Юные таланты и музыкальные сюрпризы

Кроме того, на сцене выступят юные поющие блогеры:

  • Даня Хайп
  • Амилия
  • Акси
  • Элис Ти
  • Макар Давыдов
  • Дарья Московская
  • Алёна и Маша
  • Златамира
  • Устина
  • Модель - Ксения Аникиенко

Зрителей ожидает музыкальный сюрприз от тайного гостя, который добавит уникальности этому вечеру.

Атмосфера праздника

Для гостей будет организована красная дорожка, фотозона с номинантами и ведущими СМИ. Места для зрителей будут как в зрительном зале, так и за банкетными столами с напитками, что создаст уютную атмосферу праздника.

Не упустите возможность стать частью этого значимого события!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 августа
Москва Москва, просп. Андропова, 1, парк «Остров мечты»
18:00 от 300 ₽

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