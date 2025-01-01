Национальная премия «Триумф Года» — грандиозное событие лета-2025!

Продолжительность мероприятия: 4 часа. Приглашаем вас на национальную премию «Триумф Года» — главное событие лета, посвященное успеху, творчеству и выдающимся достижениям!

Торжественная церемония награждения

В этот вечер на сцене соберутся выдающиеся личности, среди которых:

Юрий Антонов

Владимир Ильичёв

Юрий Кузнецов-Таёжный

Евгений Кемеровский

Николай Бандурин

Владимир Евзеров

Группа «Город 312»

SLAVA SKRIPKA

SteshOK

Анжелика Агурбаш

Никита Уфимцев

Светлана Лазарева

Людмила Соколова

Александр Скрип

Этери Бериашвили

Настя Крайнова

Катя Чехова

Саша Попов

Степан Меньщиков

Алексей Лосихин

Павел Соколов

АрТур

Дмитрий Дмитренко

Джилав

Валид Казанжи

Наталья Соловей

Наталия Азовская

Поля Ива

Беляева Мила

Лёля Хаммер

Юные таланты и музыкальные сюрпризы

Кроме того, на сцене выступят юные поющие блогеры:

Даня Хайп

Амилия

Акси

Элис Ти

Макар Давыдов

Дарья Московская

Алёна и Маша

Златамира

Устина

Модель - Ксения Аникиенко

Зрителей ожидает музыкальный сюрприз от тайного гостя, который добавит уникальности этому вечеру.

Атмосфера праздника

Для гостей будет организована красная дорожка, фотозона с номинантами и ведущими СМИ. Места для зрителей будут как в зрительном зале, так и за банкетными столами с напитками, что создаст уютную атмосферу праздника.

Не упустите возможность стать частью этого значимого события!