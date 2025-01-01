Набукко: опера Джузеппе Верди в Мариинском театре

Опера Джузеппе Верди «Набукко», написанная в 1842 году, представляет собой драматическое произведение, охватывающее важные темы древнего мира: религиозные конфликты, борьбу за власть и стремление к свободе. В её основу легли четыре акта, названия которых – «Иерусалим», «Нечестивец», «Пророчество» и «Поверженный идол» – как нельзя лучше отражают содержание.

Для Верди было важнее показать не только любовь, но и властолюбие, которое, как он показал, является следствием недостатка любви. Главные персонажи – царь Навуходоносор и его дочь Абигайль – обладают яркими и требовательными вокальными партиями. Сольные сцены и их дуэт-дуэль становятся яркими моментами оперы, которая навсегда вписалась в историю музыкального искусства.

Знаковый хор Va, pensiero

Одним из наиболее известных фрагментов «Набукко» является хор пленных иудеев Va, pensiero, sull’ali dorate – «Лети, мысль, на золотых крыльях». Впоследствии этот хор стал неофициальным гимном Итальянской Республики, что свидетельствует о его культурном влиянии.

История постановок

С момента своей премьеры опера «Набукко» была поставлена на главной оперной сцене Петербурга дважды: первый раз в 1851 году и второй раз в 2005 году, спустя больше ста лет после смерти композитора. В 2023 году Мариинский театр вновь предложит зрителям новую интерпретацию этой классической оперы, открывая страницы гениального творения Верди.

Не упустите возможность оценить это выдающееся произведение на итальянском языке, которое будет сопровождаться синхронными титрами на русском и английском языках.