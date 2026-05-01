Мастер-класс по рисованию в Санкт-Петербурге

Каждое воскресенье в нашей галерее проходит уникальный мастер-класс по рисованию набросков с натуры. Участвовать могут как опытные художники, так и начинающие. Это замечательная возможность развивать навыки рисования в дружелюбной атмосфере.

Что вас ждет на мастер-классе?

В ходе занятия натурщики располагаются в оформленных уголках галереи, создавая красивые образы для рисования. Участники могут использовать разнообразные художественные материалы, включая карандаши, ручки, маркеры, уголь и тушь. Для работы доступны разные виды бумаги – от новой до винтажной, а также географические карты и листы с текстами из книг или журналов.

Структура занятия

Мастер-класс включает две сессии с перерывами для разбора выполненных рисунков. Натурщики меняют позы от десяти до двенадцати раз, что позволяет художникам экспериментировать с композициями и стилями.

Приходите и создавайте уникальные работы, вдохновившись атмосферой галереи и талантливыми натурщиками!