Рисование набросков в России имеет богатую историю, и теперь у вас есть возможность погрузиться в эту увлекательную практику. Наброски традиционно использовались художниками для изучения и передачи различных предметов и сцен, а также для развития художественных навыков.
Под руководством профессионального художника вы познакомитесь с основами рисования набросков маркерами. На занятии вы научитесь:
В конце мастер-класса каждый участник унесет домой законченную работу, выполненную маркерами, а также набор профессиональных знаний для дальнейших творческих экспериментов.
Помимо практической части, вы познакомитесь с набросками выдающихся российских художников, таких как В. Суриков и В. Серов, что сделает ваше обучение еще более увлекательным.
Продолжительность: 2 часа
Стоимость материалов: 300 рублей (оплачивается дополнительно).
Не упустите шанс развить свои художественные навыки и получить новые знания в творческой атмосфере!