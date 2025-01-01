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Наброски. От простого к сложному
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Наброски. От простого к сложному

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Мастер-класс по рисованию набросков в красноярском Доме художника

Рисование набросков в России имеет богатую историю, и теперь у вас есть возможность погрузиться в эту увлекательную практику. Наброски традиционно использовались художниками для изучения и передачи различных предметов и сцен, а также для развития художественных навыков.

Что вас ждет на мастер-классе?

Под руководством профессионального художника вы познакомитесь с основами рисования набросков маркерами. На занятии вы научитесь:

  • Создавать яркие и выразительные работы;
  • Развивать пространственное мышление и креативность;
  • Передавать эмоции и настроение через искусство набросков.

Завершение занятия

В конце мастер-класса каждый участник унесет домой законченную работу, выполненную маркерами, а также набор профессиональных знаний для дальнейших творческих экспериментов.

Изучение наследия мастеров

Помимо практической части, вы познакомитесь с набросками выдающихся российских художников, таких как В. Суриков и В. Серов, что сделает ваше обучение еще более увлекательным.

Детали мастер-класса

Продолжительность: 2 часа

Стоимость материалов: 300 рублей (оплачивается дополнительно).

Не упустите шанс развить свои художественные навыки и получить новые знания в творческой атмосфере!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Красноярск, 31 июля
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
15:00 от 1200 ₽

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