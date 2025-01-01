Меню
Набоков/ЧертоваДюжина
Спектакль Набоков/ЧертоваДюжина

Спектакль Набоков/ЧертоваДюжина

Постановка
Театр живого действия 16+
Возраст 16+
О концерте/спектакле

Спектакль «Набоков/Чёртова Дюжина» в Театре живого действия

«Набоков/Чёртова Дюжина» — это история о робком молодом человеке Эрвине, который живет в мире фантазий и скрытых желаний. Каждый из нас иногда мечтает о том, чтобы его фантазии стали реальностью. Но что если эта мечта сбудется с неожиданными последствиями?

Загадочная сделка

Однажды, в уютном кафе, к Эрвину подсаживается загадочная дама — чёрт в облике госпожи Отт. Она предлагает ему уникальную сделку: в течение следующего дня он сможет мысленно выбирать любых женщин, и они будут подчиняться его воле. Так начинается приключение, полное неожиданных поворотов и глубоких размышлений о человеческих желаниях.

Глубокие размышления

Спектакль заставляет задуматься о природе человеческих желаний и цене за выполнение мечты. Режиссура и актерская игра погружают зрителя в мир, где грань между мечтой и реальностью становится тонкой. Чем обернется желание Эрвина? Какова истинная цена за выбранную жизнь?

Кому стоит посетить?

Рекомендуется любителям психологической драмы с элементами мистики и игры воображения. Этот спектакль подарит вам уникальный опыт и возможность посмотреть на собственные желания с необычного ракурса.

