Читки произведений Владимира Набокова в Театре им. Ленсовета

Приглашаем вас на уникальное театральное событие, которое состоится в формате читок пьес. В программе – композиция из рассказов Владимира Набокова, охватывающая его берлинский период.

Программа мероприятия

1 отделение: Чтение рассказов Владимира Набокова, среди которых:

«Случайность»

«Красавица»

«Бритва»

«Ужас»

«Подлец»

«Путеводитель по Берлину»

«Письмо в Россию»

«Драка»

2 отделение: Чтение текста современного автора. Артисты театра зададут вопросы о том, почему у физически и морально здорового человека его герои часто оказываются «свихнувшимися». Этот парадокс лежит в основе глубокого анализа человеческой натуры, который предлагает Набоков.

Темы и идеи

Композиция из рассказов поднимает важные вопросы о жизни на чужбине, невольных разлуках и судьбах, сломанных или надломленных. Тексты Набокова, по большей части трагические, пронизаны искренним сочувствием к героям и увлечённостью автора, который с азартом исследует мельчайшие детали человеческих взаимоотношений.

Мнение режиссёра

Режиссёр Евгения Богинская отмечает: «В рассказах Набокова абсурд существования человека показан на стыке трагедии и несбывшихся мечтаний. Персонажи стремятся к спокойствию и гармонии с собой, к счастью здесь и сейчас».

Набоков, как виртуозный хирург души, обнажает противоречивость и уязвимость человеческих чувств. Его аналитический взгляд, лишённый сентиментальности, пронизан глубоким сочувствием.

Надежда и память

Надежда, как тонкая нить, связывает героев с утраченным «раем», оборачиваясь горькой иронией, когда реальность грубо нарушает их иллюзии. Память о прошлом становится двойственным убежищем: терзающим и утешающим одновременно.

В прозе Набокова всегда присутствует искра надежды. Даже в самых тёмных уголках человеческой души можно отыскать стремление к свету. Эта вера в лучшее, пусть и слабая, напоминает о том, что жизнь, несмотря ни на что, продолжается.