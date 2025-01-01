Спектакль Набережная

Простая, добрая, жизненная история о любви, дружбе и надежде

Она рассказывает о том, что никогда не поздно стать счастливым и сделать шаг навстречу своей судьбе. Этот спектакль будет интересен как тем, кто уже пережил множество событий в жизни, так и тем, кто только начинает своё большое путешествие по волнам жизни.

Сюжет и героини

Действие спектакля разворачивается в южном курортном городе во время «мертвого сезона». На сцене мы увидим пять женских судеб, каждая из которых обладает своей уникальной историей. Эти истории, хотя и разные, в то же время очень похожи и хорошо узнаваемы.

Героини пьесы любят, мечтают, тоскуют, смеются и плачут. Каждая из них ждёт своего счастья и истинной любви. Это делает спектакль особенно трогательным и близким зрителям.

Информация о постановке

Жанр спектакля — лирическая комедия. Режиссером-постановщиком является Майя Королева, а звукорежиссером и художником по костюмам и декорации выступила Светлана Лисова.

Актерский состав

В спектакле участвуют талантливые актрисы:

Ольга Кривокорытова

Анастасия Румянцева

Ольга Левенец

Элеонора Скрынникова

Майя Королева

Приходите на спектакль «Зов сердца» и откройте для себя мир, полный эмоций и надежды!