Наадя акустика
Киноафиша Наадя акустика

Наадя акустика

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Акустический вечер Наади в Санкт-Петербурге

Спустя год Наадя возвращается в Санкт-Петербург с особенным концертом — акустическим вечером в историческом особняке Юргенса. Этот уникальный концерт обещает стать настоящим событием для всех поклонников её творчества и не только.

Уникальная атмосфера

Исторический особняк, в котором пройдет мероприятие, сам по себе представляет интерес: построенный в конце XIX века, он сохраняет атмосферу прошедших времён. Наадя выступит в светлом зале с великолепной акустикой, что создаст идеальные условия для наслаждения её музыкой.

Неповторимое музыкальное путешествие

В ходе вечера звучат как полюбившиеся хиты, так и новые композиции, которые ещё не были представлены публике. Акустический формат позволяет по-новому взглянуть на известные песни и ощутить эмоции, которые передает Наадя.

Не пропустите акустический вечер Наадя — это станет незабываемым музыкальным опытом!

В других городах

Санкт-Петербург, 31 августа
Особняк Юргенса Санкт-Петербург, Жуковского, 19
19:00 от 2500 ₽

Наадя акустика Наадя акустика Наадя акустика Наадя акустика

