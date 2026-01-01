Спектакль «На заре жизни» в Малом театре кукол

Малый театр кукол приглашает зрителей на кукольный спектакль «На заре жизни», основанный на мемуарах педагога и писательницы Елизаветы Водовозовой. Это история о взрослении девочки на фоне социальных изменений в Российской империи середины XIX века.

История и контекст

Спектакль раскрывает множество вопросов, которые остаются актуальными до сих пор. Как можно выстоять перед лицом неопределенности? В чем заключается истинное образование? Возможно ли разорвать порочный круг насилия в воспитании?

Зрители станут свидетелями того, как герои, среди которых будут не только люди и куклы, но и элементы вертепного театра, будут искать ответы на важнейшие вопросы своего времени.

Что ожидает зрителей

Кукольный спектакль «На заре жизни» предлагает уникальную возможность увидеть, как жили и учились девочки из мелкопоместного дворянства, и какова была жизнь в Смольном институте в Петербурге. Это не только увлекательная история, но и важный культурный комментарий, который поможет зрителям лучше понять эпоху.

Приходите в Малый театр кукол и узнайте, как исторические реалии XIX века отражаются в судьбах отдельных людей. Спектакль рассчитан на широкую аудиторию и будет интересен как взрослым, так и детям.