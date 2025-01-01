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На заметку
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На заметку

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Разговорно-юмористическое шоу «На заметку»

Приглашаем вас на уникальное шоу комедийной импровизации «На заметку». Четыре талантливых комика соберутся вместе, чтобы поделиться своими свежими наблюдениями и забавными заметками за последний месяц. Это не просто Stand Up, а увлекательный формат, где юмор рождается на лету!

Темы обсуждения

В рамках шоу комики затронут самые разнообразные темы, включая:

  • новости;
  • семейный быт;
  • работу.

Что ожидать от шоу?

«На заметку» — это не только смех, но и возможность посмотреть на привычные вещи с неожиданной стороны. Комики создадут атмосферу, в которой каждый зритель сможет узнать себя в их рассказах и шутках.

Интересные факты

Шоу «На заметку» стало популярным благодаря своей доступности и искренности. Каждый выпуск — это спонтанный диалог, который не оставит равнодушным ни одного зрителя!

Не упустите шанс стать частью этого уникального вечера. Мы ждем вас!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 29 июля
Pravda Bar Екатеринбург, Шейнкмана, 90
20:00 от 400 ₽
Екатеринбург, 28 августа
Pravda Bar Екатеринбург, Шейнкмана, 90
20:00 от 400 ₽

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