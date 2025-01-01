Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
На всю оставшуюся жизнь
Киноафиша На всю оставшуюся жизнь

Спектакль На всю оставшуюся жизнь

Постановка
Театр «Драм. Площадка» 12+
Продолжительность 90 минут
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль «На всю оставшуюся жизнь». Драма о жизни и смерти в Театре Драм. Площадка

«На всю оставшуюся жизнь» — это трогательная драма, погружающая зрителя в мир эмоций и размышлений о жизни и смерти. Основной сюжет revolves around судьбой человека, который, пережив утрату близкого друга, начинает пересматривать свои отношения с окружающими и глубже понимать смысл жизни.

Темы и идеи

Спектакль затрагивает важные и актуальные темы: любовь, дружба и самоанализ. Здесь вам предложат пересмотреть свои взгляды на жизненные ценности и проанализировать, что действительно важно в нашей жизни. Уникальная трактовка этих тем заставит задуматься каждого зрителя.

Режиссура и актёрская игра

Постановка осуществлена талантливым режиссёром Алексеем Песеговым, лауреатом премии «Золотая маска». Он известен своими яркими работами, такими как «Калигула» и «Гамлет». Акцент на сильную актёрскую игру и глубокую драматургию делает этот спектакль особенным, открывая новые грани известных тем.

Почему стоит посетить

«На всю оставшуюся жизнь» — это не просто спектакль, а возможность глубже понять себя и свои отношения с миром. Интригующая сюжетная линия и психологическая напряжённость заинтересуют как любителей драматических постановок, так и ценителей глубоких психологических драм. Не упустите шанс увидеть этот уникальный спектакль!

В ролях
Бызгу С

Купить билет на спектакль На всю оставшуюся жизнь

Помощь с билетами
В других городах
Январь
27 января вторник
19:00
Театр «Драм. Площадка» Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, д.12, лит. А
от 600 ₽

В ближайшие дни

Двенадцать стульев
12+
Комедия
Двенадцать стульев
17 декабря в 19:00 Малый театр кукол МТК
от 1200 ₽
Здрасьте, я Ваша тетя!
12+
Комедия
Здрасьте, я Ваша тетя!
8 января в 14:00 Театр эстрады им. Аркадия Райкина
Билеты
Гуси-лебеди
6+
Детский Премьера
Гуси-лебеди
4 января в 12:00 Театральный центр «За Черной речкой»
от 1400 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше