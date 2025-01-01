Спектакль «На всю оставшуюся жизнь» – Память о Великой Отечественной войне

В нашем сердце стучит память о Великой Отечественной войне! «На всю оставшуюся жизнь» – это спектакль-реквием, который рассказывает историю одной из множества фронтовых концертных бригад, сыгравших важную роль в нашей победе.

Сюжет

В центре сюжета – маленький коллектив, в который судьба свела совершенно разных женщин:

Невеста, чей муж ушел на фронт прямо из-за свадебного стола;

Девушка-архитектор, мечтавшая строить красивые дома;

Руководительница цыганского народного ансамбля;

Актриса, отказавшаяся эвакуироваться со своим театром;

Простая сельская женщина, потерявшая всю семью в первые часы войны.

Эти героини, оказавшись вместе под руководством капитана Соловейчика, бравого танкиста, создают свою концертную бригаду. Назвав ее «Боевые Ласточки», они отправляются в долгий путь навстречу Победе.

Музыка и участие зрителей

На спектакле звучат любимые всеми песни, которые позволят каждому зрителю стать частью фронтового концерта. Это уникальная возможность прикоснуться к нашей истории и прочувствовать атмосферу той эпохи.

Актерский состав

В ролях:

Илья Кузнецов

Виктория Жукова

Алена Пряничникова

София Широковий

Ирина Ларионова

Анна Суховетченко

Творческий коллектив

Автор пьесы: Наталья Колесник

Режиссер-постановщик: Татьяна Вдовиченко

Хореограф: Ольга Черватюк

Музыкальный руководитель: Юлия Овсяникова

Художник: Татьяна Пономарева

Художник по костюмам: Анна Долгова

Прикоснитесь своим сердцем к памяти и истории. Уверены, эти «Боевые Ласточки» останутся в вашей душе «На всю оставшуюся жизнь»!