В нашем сердце стучит память о Великой Отечественной войне! «На всю оставшуюся жизнь» – это спектакль-реквием, который рассказывает историю одной из множества фронтовых концертных бригад, сыгравших важную роль в нашей победе.
В центре сюжета – маленький коллектив, в который судьба свела совершенно разных женщин:
Эти героини, оказавшись вместе под руководством капитана Соловейчика, бравого танкиста, создают свою концертную бригаду. Назвав ее «Боевые Ласточки», они отправляются в долгий путь навстречу Победе.
На спектакле звучат любимые всеми песни, которые позволят каждому зрителю стать частью фронтового концерта. Это уникальная возможность прикоснуться к нашей истории и прочувствовать атмосферу той эпохи.
В ролях:
Автор пьесы: Наталья Колесник
Режиссер-постановщик: Татьяна Вдовиченко
Хореограф: Ольга Черватюк
Музыкальный руководитель: Юлия Овсяникова
Художник: Татьяна Пономарева
Художник по костюмам: Анна Долгова
Прикоснитесь своим сердцем к памяти и истории. Уверены, эти «Боевые Ласточки» останутся в вашей душе «На всю оставшуюся жизнь»!