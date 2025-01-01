Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
На всю оставшуюся жизнь!
Киноафиша На всю оставшуюся жизнь!

Спектакль На всю оставшуюся жизнь!

12+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль «На всю оставшуюся жизнь» – Память о Великой Отечественной войне

В нашем сердце стучит память о Великой Отечественной войне! «На всю оставшуюся жизнь» – это спектакль-реквием, который рассказывает историю одной из множества фронтовых концертных бригад, сыгравших важную роль в нашей победе.

Сюжет

В центре сюжета – маленький коллектив, в который судьба свела совершенно разных женщин:

  • Невеста, чей муж ушел на фронт прямо из-за свадебного стола;
  • Девушка-архитектор, мечтавшая строить красивые дома;
  • Руководительница цыганского народного ансамбля;
  • Актриса, отказавшаяся эвакуироваться со своим театром;
  • Простая сельская женщина, потерявшая всю семью в первые часы войны.

Эти героини, оказавшись вместе под руководством капитана Соловейчика, бравого танкиста, создают свою концертную бригаду. Назвав ее «Боевые Ласточки», они отправляются в долгий путь навстречу Победе.

Музыка и участие зрителей

На спектакле звучат любимые всеми песни, которые позволят каждому зрителю стать частью фронтового концерта. Это уникальная возможность прикоснуться к нашей истории и прочувствовать атмосферу той эпохи.

Актерский состав

В ролях:

  • Илья Кузнецов
  • Виктория Жукова
  • Алена Пряничникова
  • София Широковий
  • Ирина Ларионова
  • Анна Суховетченко

Творческий коллектив

Автор пьесы: Наталья Колесник
Режиссер-постановщик: Татьяна Вдовиченко
Хореограф: Ольга Черватюк
Музыкальный руководитель: Юлия Овсяникова
Художник: Татьяна Пономарева
Художник по костюмам: Анна Долгова

Прикоснитесь своим сердцем к памяти и истории. Уверены, эти «Боевые Ласточки» останутся в вашей душе «На всю оставшуюся жизнь»!

Режиссер
Татьяна Вдовиченко
В ролях
Илья Кузнецов
Виктория Жукова
Алена Пряничникова
София Широковий
Ирина Ларионова

Фотографии

На всю оставшуюся жизнь! На всю оставшуюся жизнь! На всю оставшуюся жизнь! На всю оставшуюся жизнь! На всю оставшуюся жизнь! На всю оставшуюся жизнь! На всю оставшуюся жизнь! На всю оставшуюся жизнь! На всю оставшуюся жизнь!
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше