На всю оставшуюся жизнь
12+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль-реквием «На всю оставшуюся жизнь» в Санкт-Петербурге

Память о Великой Отечественной войне стучит в нашем сердце! Спектакль «На всю оставшуюся жизнь» — это трогательная история о фронтовых концертных бригадах, без которых трудно представить нашу Победу.

Женщины на фронте

В этом небольшом коллективе случайно оказались разные женщины: школьница-отличница, невеста, которая потеряла мужа, ушедшего на фронт прямо со свадьбы, архитектор, мечтавшая о красивых зданиях, актриса, отказавшаяся эвакуироваться со своим театром, и простая сельская женщина, потерявшая всю семью в первые часы войны. Все они, волей судьбы, вместе под руководством капитана Соловейчика, бравого танкиста, который и не мог представить, что отправится на фронт не на танке, создают свою концертную бригаду.

«Боевые Ласточки» на пути к Победе

Назвав свою бригаду «Боевые Ласточки», женщины отправляются в долгий путь навстречу Победе. В спектакле звучат 15 музыкальных номеров, среди которых любимые и знакомые всем песни, чтобы каждый зритель мог поучаствовать в этом фронтовом концерте.

Прикоснитесь к памяти

Прикоснитесь своим сердцем к памяти отцов и дедов, к правдивой истории нашей Родины! Мы уверены, что наши «Боевые Ласточки» останутся в вашей душе «На всю оставшуюся жизнь»!

Каст и команда

Роли исполняют: Антон Захарьин, Юлия Овсяникова, Алена Пряничникова, Валерия Мичкова, Ирина Ларионова, Виктория Жукова.

Режиссер-постановщик: Татьяна Вдовиченко
Хореограф: Ольга Черватюк
Музыкальный редактор: Юлия Овсяникова

