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На всякого мудреца довольно простоты
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Киноафиша На всякого мудреца довольно простоты

Спектакль На всякого мудреца довольно простоты

Постановка
Театр им. Маяковского 16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Одна из самых ярких комедий Александра Островского

Комедия Александра Островского «На всякого мудреца довольно простоты» остаётся ярким отражением человеческих слабостей и социальной сатиры. Написанная в 1868 году, пьеса актуальна и сегодня, исследуя вечную тему амбиций, хитрости и самообмана.

Сюжет

Молодой и энергичный Егор Глумов мечтает о блестящей карьере и выбирает хитрый путь к успеху. Он становится мастером манипуляций: умеет льстить, поддерживать иллюзии окружающих и тонко играть на их тщеславии. В его ловушку попадают богатые покровители, авторитетные чиновники, стареющие дамы и даже высокомерные ученые.

Глумов обещает всем то, что они хотят услышать, и каждый персонаж видит в нём воплощение своих желаний. Но чем выше Глумов взбирается по лестнице успеха, тем опаснее становится его игра, где ошибка может стоить слишком дорого.

Темы спектакля

  • Сатира на общественные устои и карьеризм.
  • Ложь и лицемерие как инструменты достижения целей.
  • Влияние амбиций на человеческие отношения.
  • Ценность честности в мире, где «все обманываться рады».

Современное звучание

Хотя пьеса написана более полутора веков назад, её темы остаются универсальными. Она обнажает механизмы карьерного роста, зависящие от угодничества, обмана и выгодных знакомств, которые сегодня можно встретить в любом обществе.

Особенности постановки

  • Яркие, колоритные персонажи, каждый из которых символизирует определённый типаж в обществе.
  • Ироничный взгляд на человеческие слабости, который балансирует между осуждением и пониманием.
  • Динамичные диалоги и ситуации, которые держат зрителей в напряжении и вызывают улыбку.

«На всякого мудреца довольно простоты» — это не только забавная комедия, но и глубокое произведение, заставляющее задуматься о цене успеха и искренности в отношениях.

 

Режиссер
Анатолий Шульев
В ролях
Семен Алешин
Виктор Запорожский
Александр Андриенко
Татьяна Аугшкап
Надежда Бутырцева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 октября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

На всякого мудреца довольно простоты На всякого мудреца довольно простоты На всякого мудреца довольно простоты На всякого мудреца довольно простоты На всякого мудреца довольно простоты

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