На всякого мудреца довольно простоты
Киноафиша На всякого мудреца довольно простоты

Спектакль На всякого мудреца довольно простоты

Постановка
Ростовский молодежный театр 16+
Режиссер Михаил Заец
Продолжительность 2 часа 55 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

«На всякого мудреца довольно простоты»: современная интерпретация классики к юбилею А.Н. Островского

К 200-летнему юбилею А. Н. Островского репертуар Молодёжного театра пополнился одной из самых хлёстких комедий классика русской драматургии - «На всякого мудреца довольно простоты».

Сюжет

Главный герой пьесы, молодой человек с говорящей фамилией Глумов, отчаянно стремится сделать карьеру, войти в круг влиятельных людей и выгодно жениться. Обладая незаурядным умом и талантом выражать свои мысли, он ведёт дневник, куда записывает язвительные характеристики своих высокопоставленных знакомых. Однако однажды эти записи попадают в чужие руки…

Актуальность произведения

Островский неизменно остаётся в списке актуальных авторов. Хотя московские купцы ведут бизнес по-новому, нравы и характеры, описанные классиком, изменились мало. Спектакль переносит действие в наше время, когда главной ценностью для всех становится информация.

Информационный поток

Каждый персонаж имеет собственное шоу, и зрители, наряду с актёрами, также попадают в этот информационный поток. В результате они рискуют не только лишиться привычных убеждений, но и полностью потерять связь с реальностью.

Купить билет на спектакль На всякого мудреца довольно простоты

Март
27 марта пятница
19:00
Ростовский молодежный театр Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 3
от 900 ₽

Фотографии

На всякого мудреца довольно простоты На всякого мудреца довольно простоты На всякого мудреца довольно простоты На всякого мудреца довольно простоты На всякого мудреца довольно простоты На всякого мудреца довольно простоты На всякого мудреца довольно простоты На всякого мудреца довольно простоты

