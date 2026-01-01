Спектакль На всякого мудреца довольно простоты

«На всякого мудреца довольно простоты»: современная интерпретация классики к юбилею А.Н. Островского

К 200-летнему юбилею А. Н. Островского репертуар Молодёжного театра пополнился одной из самых хлёстких комедий классика русской драматургии - «На всякого мудреца довольно простоты».

Сюжет

Главный герой пьесы, молодой человек с говорящей фамилией Глумов, отчаянно стремится сделать карьеру, войти в круг влиятельных людей и выгодно жениться. Обладая незаурядным умом и талантом выражать свои мысли, он ведёт дневник, куда записывает язвительные характеристики своих высокопоставленных знакомых. Однако однажды эти записи попадают в чужие руки…

Актуальность произведения

Островский неизменно остаётся в списке актуальных авторов. Хотя московские купцы ведут бизнес по-новому, нравы и характеры, описанные классиком, изменились мало. Спектакль переносит действие в наше время, когда главной ценностью для всех становится информация.

Информационный поток

Каждый персонаж имеет собственное шоу, и зрители, наряду с актёрами, также попадают в этот информационный поток. В результате они рискуют не только лишиться привычных убеждений, но и полностью потерять связь с реальностью.