На всякого мудреца довольно простоты
Билеты от 700₽
Киноафиша На всякого мудреца довольно простоты

Спектакль На всякого мудреца довольно простоты

Постановка
Губернский театр 12+
Продолжительность 3 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Тайны дворянского быта: спектакль о хитроумном Глумове в Губернском театре

Спектакль расскажет о сложной судьбе Егора Дмитриевича Глумова — молодого дворянина из обедневшей семьи. Талантливый, умный и образованный, он кажется идеальным кандидатом для успешной карьеры. Однако отсутствие денег ставит крест на многих его надеждах.

Интриги и стратегии

В поисках способов улучшить свое положение, Глумов решает использовать хитроумные интриги. Он не только планирует свои шаги, но и ведет дневник, в который записывает каждый момент своей игры. Его знания о слабостях влиятельного дяди и его окружения становятся важной частью его стратегии на пути к успеху.

Цена успеха

Однако, окрыленный первыми успехами, Глумов забывает о своей уязвимости. У каждого из нас есть слабости, и именно они могут привести к потере всего, чего удалось достичь. Как развиваются события в этом захватывающем спектакле, расскажет искусная игра актеров и мастерство постановки.

Что важно знать зрителям

Спектакль сочетает в себе элементы драмы и комедии, что сделает его интересным для широкой аудитории. Зрители смогут не только насладиться игрой актеров, но и задуматься о том, как далеко они готовы зайти ради достижения своих целей.

Не упустите возможность погрузиться в мир, где амбиции и интриги становятся двигателями судеб. Ждем вас на спектакле!

Режиссер
Сергей Безруков
Сергей Безруков
В ролях
Елена Петрова
Сергей Вершинин
Анна Снаткина
Анна Снаткина
Сергей Медведев
Сергей Медведев

Купить билет на спектакль

Расписание

31 августа
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
18:00 от 700 ₽
3 октября
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
19:00 от 1000 ₽
26 ноября
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

На всякого мудреца довольно простоты На всякого мудреца довольно простоты

