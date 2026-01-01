Спектакль На всякого мудреца довольно простоты (Киров)

Комические интриги и страсти по пьесе А. Островского

Приглашаем вас на спектакль «На всякого мудреца довольно простоты», который перенесет вас в мир комических интриг и человеческих страстей. В основе пьесы лежит работа одного из самых знаменитых русских драматургов – Александра Островского, написанная в 1868 году. Этот спектакль продолжает оставаться актуальным и любимым зрителями на сценах театров страны.

О спектакле

Главный герой истории – молодой московский дворянин Егор Глумов, бедный, но полон амбиций. Вместе с матерью он снимает скромные апартаменты и мечтает о достойном месте в обществе. Егор талантлив, умен, образован и обладает привлекательной внешностью, но все его качества не имеют значения без материальных средств. Понимая, что добрые намерения не приведут к успеху, он решается на хитроумную интригу, записывая все свои шаги в дневник.

Стремясь жениться на богатой невесте, Глумов использует влияние своего дяди и его окружения для достижения цели. Однако, находясь на вершине успеха, он забывает о своей самой уязвимой стороне, что может поставить под угрозу всё, чего он добился.

Создатели спектакля

Режиссером постановки является Игорь Лысов, а художественное оформление создала Анна Грачева. Музыкальное сопровождение обеспечивают Татьяна Хондолиди и Сергей Юрпалов, а костюмы разработала Виктория Масленникова. Освещение спектакля — дело рук Власа Ланцова.

Зачем стоит посмотреть

Этот спектакль – не просто комедия, но и глубокая сатира на общество, с яркими актерскими образами и множеством философских вопросов. «На всякого мудреца довольно простоты» обещает оставить у зрителей множество эмоций и раздумий.

Не пропустите шанс увидеть эту замечательную постановку в исполнении Кировского драмтеатра!