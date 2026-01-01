Спектакль «На войне как на войне». История о любви, дружбе и предательстве

«На войне как на войне» - это спектакль, рассказывающий о жизни людей в военное время. В центре сюжета - история о любви, дружбе и предательстве. Режиссер-постановщик Юрий Цехановский, заслуженный артист России, известен по своим работам в театре и кино. Музыкальный руководитель Василий Убийвенный - лауреат премии «Золотая маска». Художник-постановщик Жанна Семенюк также удостоена этой премии, а ее работы отмечены наградой «Хрустальная Турандот».

Спектакль объединяет в себе драму, музыку и танец, создавая уникальную атмосферу, что особенно привлечет любителей театра и музыки, а также интересующихся историей и культурой.

Команда постановщиков

Режиссер-постановщик: Юрий Цехановский, заслуженный артист России

Музыкальный руководитель: Василий Убийвенный

Художник-постановщик: Жанна Семенюк

Балетмейстер-постановщик: Татьяна Питальская

Особая атмосфера фронтового быта

В зале театра царит атмосфера фронтового быта: солдаты на привале, медсестра в землянке, сельская изба с ее обитателями. Несмотря на военное время, они продолжают жить - верить, надеяться, петь, любить...

Дань памяти

Спектакль «На войне как на войне» представляет собой дань памяти неоценимому подвигу советских воинов. Мужество и героизм людей, сражавшихся за честь и свободу своей Родины, проявляются в образе обычного русского парня, воплощающего лучшие черты, присущие советскому солдату.

Философские размышления

Команда постановщиков предлагает зрителям поразмышлять: смогли бы мы повторить подвиг наших дедов? Хватило бы духа? Попробуем ненадолго прикоснуться к этой истории и прожить вместе с солдатами хоть минуту на поле боя...

Дата премьеры: 04 мая 2010 года