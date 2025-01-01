На волнах музыки с Капитаном Немо

Входит в Абонемент 101 Симфонические приключения. Симфонический оркестр Программа Дунаевский. Увертюра к кинофильму «Дети капитана Гранта» Рубинштейн. Симфония № 2 «Океан» (I часть) Гендель. «Прибытие королевы Савской» из оперы «Соломон» Шабрие. Рапсодия для оркестра «Испания» Вивальди. Концерт для мандолины с оркестром Бах И. С.. Жига из Сюиты № 3 для виолончели соло Василенко. Индийский танец из Индийской сюиты Григ. «В пещере горного короля» из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» Сен-Санс. Французский военный марш из «Алжирской сюиты» Глиэр. Гимн великому городу из балета «Медный всадник» Петров. «Подводный мир» из кинофильма «Человек-амфибия» Петров. Румба из кинофильма «Человек-амфибия» Погружение в Мировой океан классической музыки. Увлекательный концерт-путешествие: от Англии до Индии,вместе с легендарным капитаном «Наутилуса». Вы знакомы с капитаном Немо? Это изобретатель, учёный-океанолог, создатель и командир фантастического подводного корабля «Наутилус». Когда-то он был индийским принцем Даккаром. Но решил бороться с несправедливостью. Отныне его родина — Мировой океан. Приглашаем вас в путешествие. По пути следования крупнейшие морские порты Англии, Испании, Индии, Норвегии, России. Мы побываем в Венеции, проплывём по узким норвежским фьордам и станцуем с английскими матросами. А безграничный музыкальный океан тоже откроет нам свои секреты. Мы узнаем, что такое увертюра, симфония, концерт, сюита. В роли капитана Немо актёр Сергей Гузенко Участники Уральский академический филармонический оркестр Доркин Алексей Акуренко Наталья (виолончель) Мусафина Светлана (мандолина) Принц Марина