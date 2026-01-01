На струнах и клавишах

Концертная программа в филармонии имени Габдуллы Тукая

В филармонии имени Габдуллы Тукая пройдет концерт под руководством народного артиста Республики Татарстан Владимира Васильева. Зрителей ожидает талантливое исполнение классических произведений.

Исполнители

На сцене выступят:

Дарья Леванова — скрипка

Адель Закиров — виолончель

Андрей Костягин — флейта

Александр Ферулёв — концертмейстер

Программа

В программе прозвучат известные сочинения Й. Гайдна, П. И. Чайковского, М. И. Глинки, Г. В. Свиридова, А. Бабаджаняна и А. Петрова. Это не просто концерт, а возможность насладиться красотой классической музыки, которая способна пробудить возвышенные чувства.

Дополнительная информация

Концерт пройдет без антракта. Программа особенно понравится любителям классической музыки и тем, кто ценит высокое искусство.