На струнах и клавишах
На струнах и клавишах

6+
Продолжительность 75 минут
Возраст 6+

О концерте

Концертная программа в филармонии имени Габдуллы Тукая

В филармонии имени Габдуллы Тукая пройдет концерт под руководством народного артиста Республики Татарстан Владимира Васильева. Зрителей ожидает талантливое исполнение классических произведений.

Исполнители

На сцене выступят:

  • Дарья Леванова — скрипка
  • Адель Закиров — виолончель
  • Андрей Костягин — флейта
  • Александр Ферулёв — концертмейстер

Программа

В программе прозвучат известные сочинения Й. Гайдна, П. И. Чайковского, М. И. Глинки, Г. В. Свиридова, А. Бабаджаняна и А. Петрова. Это не просто концерт, а возможность насладиться красотой классической музыки, которая способна пробудить возвышенные чувства.

Дополнительная информация

Концерт пройдет без антракта. Программа особенно понравится любителям классической музыки и тем, кто ценит высокое искусство.

В других городах
Апрель
21 апреля вторник
18:30
Филармония им. Тукая Казань, Павлюхина, 73
от 600 ₽

