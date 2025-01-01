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На Соловки
Билеты от 2200₽
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Спектакль На Соловки

Постановка
Театр.doc на Лесной 18+
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 18+
Билеты от 2200₽

О концерте/спектакле

Спектакль «На Соловки»: Взгляд в прошлое через личные истории

Спектакль «На Соловки» — это уникальный проект, который погружает зрителей в мир воспоминаний узников Соловецкого Лагеря Особого Назначения. Основой для постановки стали эго-документы, включая воспоминания Дмитрия Лихачёва, письма заключённых своим детям и полевые заметки историка, создавшего единственное мемориальное кладбище узников СЛОНа.

Экспедиция как вдохновение

Отправной точкой создания спектакля стала экспедиция режиссерки Лидии Синельник на Соловки летом 2024 года. В спектакле используются уникальные видео, снятые во время этой поездки, а также звучат личные путевые заметки, которые наполняют сюжет живыми эмоциями и исторической правдой.

Голоса разных времён

«На Соловки» представляет собой многоголосие, в котором звучат разные времена и судьбы. Это попытка услышать человека сквозь исторический гул, понять, что происходит с личностью внутри катастрофы, и найти опору, чтобы остаться Человеком.

Творческая команда

Спектакль поставлен независимой командой под руководством Лидии Синельник в рамках Партнерской программы Театра.Doc. В творческую команду входят:

  • Драматург: Мария Саитова
  • Художник: Аня Щербинина
  • Продюсер: Виолетта Вишнякова
  • Композитор: Олег Чукчеев
  • Дизайнер афиши: Жамиля Транбаева

Актерский состав

В спектакле участвуют талантливые актеры:

  • Маруся Колесникова — Дмитрий Лихачев
  • Александр Калугин — Историк
  • Вангенгейм Михаил Осташков — Грубе
  • Алиса Мазурина — Второва-Яфа
  • «Я» (авторская речь)

Не упустите возможность увидеть этот глубокий и значимый спектакль, который заставляет задуматься о прошлом и его влиянии на наше настоящее.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 августа
Театр.doc на Лесной Москва, Лесная, 59, стр. 1
17:00 от 2500 ₽
2 сентября
Театр.doc на Лесной Москва, Лесная, 59, стр. 1
20:00 от 2200 ₽
22 сентября
Театр.doc на Лесной Москва, Лесная, 59, стр. 1
20:00 от 2200 ₽

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