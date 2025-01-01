Спектакль «На Соловки»: Взгляд в прошлое через личные истории

Спектакль «На Соловки» — это уникальный проект, который погружает зрителей в мир воспоминаний узников Соловецкого Лагеря Особого Назначения. Основой для постановки стали эго-документы, включая воспоминания Дмитрия Лихачёва, письма заключённых своим детям и полевые заметки историка, создавшего единственное мемориальное кладбище узников СЛОНа.

Экспедиция как вдохновение

Отправной точкой создания спектакля стала экспедиция режиссерки Лидии Синельник на Соловки летом 2024 года. В спектакле используются уникальные видео, снятые во время этой поездки, а также звучат личные путевые заметки, которые наполняют сюжет живыми эмоциями и исторической правдой.

Голоса разных времён

«На Соловки» представляет собой многоголосие, в котором звучат разные времена и судьбы. Это попытка услышать человека сквозь исторический гул, понять, что происходит с личностью внутри катастрофы, и найти опору, чтобы остаться Человеком.

Творческая команда

Спектакль поставлен независимой командой под руководством Лидии Синельник в рамках Партнерской программы Театра.Doc. В творческую команду входят:

Драматург: Мария Саитова

Мария Саитова Художник: Аня Щербинина

Аня Щербинина Продюсер: Виолетта Вишнякова

Виолетта Вишнякова Композитор: Олег Чукчеев

Олег Чукчеев Дизайнер афиши: Жамиля Транбаева

Актерский состав

В спектакле участвуют талантливые актеры:

Маруся Колесникова — Дмитрий Лихачев

— Дмитрий Лихачев Александр Калугин — Историк

— Историк Вангенгейм Михаил Осташков — Грубе

— Грубе Алиса Мазурина — Второва-Яфа

— Второва-Яфа «Я» (авторская речь)

Не упустите возможность увидеть этот глубокий и значимый спектакль, который заставляет задуматься о прошлом и его влиянии на наше настоящее.