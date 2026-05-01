На солнечной стороне. Моцарт, Шопен, Лист, Чайковский и другие

Концерт классической музыки в Санкт-Петербурге

Приглашаем петербуржцев на концерт под руководством художественного руководителя Малого фестивального оркестра Павла Опаровского. Это событие обещает стать новым словом в концертной практике Петербурга. Во время одного вечера вы сможете познакомиться с музыкальными шедеврами разных эпох и стилей, что дает возможность узнать больше, чем за целый абонемент филармонии.

Волшебство музыки

Концертная программа «На солнечной стороне» включает в себя произведения великих мастеров. Зрителей порадует музыка Вольфганга Амадея Моцарта, звучащего как утренний свет, освещающий мир. Его жизнеутверждающие мелодии полны изящества и света, они пробуждают в душах добрые надежды и радость бытия.

Шедевры Шопена и Листа

Фортепианные шедевры Фридерика Шопена, пронизанные нежной меланхолией и страстью, представляют собой поэзию в звуках. Также в программу включены произведения Ференца Листа, виртуоза и новатора, который привнесет в вечер блеск и драматизм. Его композиции заставят сердца зрителей биться чаще и увлекут в водоворот глубоких чувств.

Кульминация вечера

Заключительным аккордом концерта станут гениальные произведения Петра Ильича Чайковского. Эти мелодии, пронизанные русским колоритом, тронут самые потаённые струны души. Искренность и душевная глубина музыки Чайковского создадут незабываемую атмосферу.

В программе звучат произведения Моцарта, Шопена, Листа и Чайковского. Концерт длится 1,5 часа без антракта и рекомендован для слушателей старше 6 лет. Мы уверены, что это музыкальное событие станет ярким моментом в вашем культурном досуге!