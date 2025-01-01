На солнечной стороне. Бах, Моцарт, Шопен, Чайковский

Концерт "На солнечной стороне" в Петербурге

Приглашаем петербуржцев на уникальный концерт под руководством художественного руководителя Малого фестивального оркестра Павла Опаровского. Эти музыкальные мероприятия представляют собой новое слово в концертной практике города, погружая слушателей в калейдоскоп стран, эпох и стилей.

Музыкальная программа

Программа концерта "На солнечной стороне" включает в себя:

Музыку эпохи барокко, представленную произведениями Иоганна Себастьяна Баха;

Опусы венского классика Вольфганга Амадея Моцарта;

Сочинения романтиков — Фридерика Шопена и Петра Ильича Чайковского.

Исполнители

Концерт будет исполнен лауреатами международных конкурсов и солистами Фестивального оркестра Санкт-Петербурга, что гарантирует высокое качество исполнения.

Важно знать

Продолжительность концерта составит 1,5 часа без антракта. Рекомендуется для слушателей старше 6 лет. Обратите внимание, что возможны незначительные изменения в программе.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и погрузиться в мир классических произведений в самом сердце Петербурга!