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На солнечной стороне. Бах, Моцарт, Шопен, Чайковский
Киноафиша На солнечной стороне. Бах, Моцарт, Шопен, Чайковский

На солнечной стороне. Бах, Моцарт, Шопен, Чайковский

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт "На солнечной стороне" в Петербурге

Приглашаем петербуржцев на уникальный концерт под руководством художественного руководителя Малого фестивального оркестра Павла Опаровского. Эти музыкальные мероприятия представляют собой новое слово в концертной практике города, погружая слушателей в калейдоскоп стран, эпох и стилей.

Музыкальная программа

Программа концерта "На солнечной стороне" включает в себя:

  • Музыку эпохи барокко, представленную произведениями Иоганна Себастьяна Баха;
  • Опусы венского классика Вольфганга Амадея Моцарта;
  • Сочинения романтиков — Фридерика Шопена и Петра Ильича Чайковского.

Исполнители

Концерт будет исполнен лауреатами международных конкурсов и солистами Фестивального оркестра Санкт-Петербурга, что гарантирует высокое качество исполнения.

Важно знать

Продолжительность концерта составит 1,5 часа без антракта. Рекомендуется для слушателей старше 6 лет. Обратите внимание, что возможны незначительные изменения в программе.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и погрузиться в мир классических произведений в самом сердце Петербурга!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 3 августа
Арт-пространство «Галерея 2/17» Санкт-Петербург, 2-я линия В.О., 17
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