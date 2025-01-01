На солнечной стороне. Бах, Моцарт, Шопен, Чайковский

Концерт «На солнечной стороне» в Петербурге

Приглашаем петербуржцев на уникальный концерт под эгидой художественного руководителя Малого фестивального оркестра Павла Опаровского. Это событие обещает стать настоящим открытием для любителей музыки!

Музыкальное путешествие

Концерты этого союза музыкантов представляют собой новое слово в концертной практике Петербурга. Вы сможете как на музыкальном экспрессе промчаться через калейдоскоп стран, эпох и стилей. За один вечер вы узнаете больше, чем за целый филармонический абонемент!

Программа концерта

В программе «На солнечной стороне» вас ждёт:

Музыка эпохи барокко — произведения Иоганна Себастьяна Баха;

Опусы венского классика Вольфганга Амадея Моцарта;

Сочинения романтиков — Фридерика Шопена и Петра Чайковского.

Исполнители

На сцене выступят лауреаты международных конкурсов и солисты Фестивального оркестра Санкт-Петербурга, что гарантирует высокий уровень исполнения.

Дополнительная информация

Продолжительность концерта составляет 1,5 часа без антракта. Рекомендуется для слушателей старше 6 лет. Обратите внимание, что возможны незначительные изменения в программе.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в исполнении талантливых артистов!