Спектакль На слом

По произведениям Вуди Гатри, Альберта Мальца, Ирвина Стоуна, Теннесси Уильямса

Я – Хобо, железнодорожный бродяга. Таких сейчас полно, приятель, все куда-то бегут, каждого что-то гонит. А вот это хороший вопрос, только не кто, а что гонит меня?..

Хроники в Башке

Мои хроникальные фильмы, они завелись у меня в башке, когда я был еще ребенком. Это как же мозги у человека устроены, а? Чуть зазеваешься и - готово! Или что-то вспоминаешь, или мечтаешь о чем, а того, что здесь - сейчас - рядом с тобой, уже в упор не видишь!...

Мечты и Реальность

И потом, раньше я хоть из своей жизни хронику смотрел, а теперь - не знаешь, что и в голову влетит... Вот и носятся они у меня в башке, приятель, точно поезда без остановки, так что меня всего трясет, когда я их вижу. Но теперь – всё!