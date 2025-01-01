Меню
На слом
Билеты от 600₽
На слом

Спектакль На слом

Постановка
Театр на набережной. Родная сцена 12+
Режиссер Федор Сухов
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

По произведениям Вуди Гатри, Альберта Мальца, Ирвина Стоуна, Теннесси Уильямса

Я – Хобо, железнодорожный бродяга. Таких сейчас полно, приятель, все куда-то бегут, каждого что-то гонит. А вот это хороший вопрос, только не кто, а что гонит меня?..

Хроники в Башке

Мои хроникальные фильмы, они завелись у меня в башке, когда я был еще ребенком. Это как же мозги у человека устроены, а? Чуть зазеваешься и - готово! Или что-то вспоминаешь, или мечтаешь о чем, а того, что здесь - сейчас - рядом с тобой, уже в упор не видишь!...

Мечты и Реальность

И потом, раньше я хоть из своей жизни хронику смотрел, а теперь - не знаешь, что и в голову влетит... Вот и носятся они у меня в башке, приятель, точно поезда без остановки, так что меня всего трясет, когда я их вижу. Но теперь – всё!

Расписание
20 сентября
Театр на набережной. Родная сцена Москва, Фрунзенская наб., 48
19:00 от 600 ₽

