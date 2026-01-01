Литературный спектакль «На привале» в Нижегородском театре кукол

Литературный спектакль «На привале» - это театральное представление, созданное артистами Нижегородского театра кукол под руководством режиссера Александра Носова. Здесь вас ждет волшебный мир, наполненный музыкой, песнями и танцами, который покоряет сердца зрителей.

Организатор и исполнители

Нижегородский театр кукол, известный своим высоким уровнем исполнения и уникальными постановками, приглашает вас стать частью этого увлекательного театрального события.

Почему стоит посетить спектакль?

Спектакль «На привале» объединяет литературу и театр в одном действии, позволяя зрителям ощутить атмосферу военных лет. Вы сможете насладиться военными песнями, а также услышать знакомые строки фронтовых поэтов и писателей. Кроме того, вас ждут отрывки из спектакля «Гитлер и черт». Комические куплеты, которые артисты исполняли для военнослужащих и в госпиталях, вновь затронут сердца зрителей.

Для кого это мероприятие?

Спектакль будет интересен любителям театра, литературы и музыки, а также семьям с детьми старше 6 лет. Это отличная возможность провести время в кругу семьи и узнать больше о истории.

Дополнительные мероприятия

Приглашаем вас принять участие в программе: посетите мастер-класс и документальную фотовыставку в фойе театра. Встретьте вместе с нами День Победы в обрамлении искусства!

Хотите узнать больше о нашей истории? Приходите на наши спектакли!