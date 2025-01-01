Спектакль На покое

Премьера спектакля «На покое»: воспоминания о театре по Куприну

7 сентября 2025 года исполнилось 155 лет со дня рождения Александра Ивановича Куприна. Этот талантливый писатель и драматург оставил глубокий след в театральной культуре. На протяжении своей жизни Куприн не только создавал литературные шедевры, но и сам служил суфлером и актёром, что добавляет особую ценность его произведениям.

В год юбилея Александринский театр вновь обращается к наследию Куприна с премьерой спектакля «На покое». Это спектакль-воспоминание, который переносит зрителей в мир старого театра, знакомя с актерами, прославившимися своими ролями, и верными суфлерами.

Погружение в историю

Главные герои постановки вышли из одноимённого рассказа Куприна, впервые опубликованного в 1902 году. Этот текст уже знаком зрителям Александринского театра — более ста лет назад, в сезоне 1907-1908 годов, Куприн сам принес в Дирекцию императорских театров пьесу, созданную на основе своего рассказа. Премьера «На покое» прошла на александринской сцене в феврале 1908 года.

В спектакле можно встретить трагика Меркурия Славянова-Райского, опереточного тенора Лидина-Байдарова и старого суфлера по имени «Стаканыч». Эти персонажи переживают тяжелые времена, обитая в Убежище для престарелых актеров. Зрители смогут увидеть, как они живут не на сцене, а в партере театра, укрытом белыми чехлами — именно здесь, когда публика уходит, раскрываются все тайны и воспоминания.

Создатели спектакля

Роль Меркурия Славянова-Райского исполняет народный артист России Игорь Волков, Лидина-Байдарова — Сергей Мардарь, а суфлера «Стаканыча» — заслуженный артист УССР Евгений Капитонов.

В спектакле также участвуют артисты: Мария Нефёдова, Любовь Яковлева, Анастасия Гребенчук и Дмитрий Бутеев.

Режиссером спектакля стал Валерий Степанов, а автором инсценировки — Игорь Жуков. Саунд-дизайн представляет Екатерина Вербицкая, костюмы создала Марина Еремейчева, светом занимается Игорь Фомин. Выпускающий продюсер — Антонина Дзоценидзе.

Интригующие моменты

Продолжительность спектакля — 1 час 30 минут, он идет без антракта. Зрителей ожидает уникальное сочетание эксцентричности, юмора и глубоко печальных моментов, где отражаются власть театра и непредсказуемые повороты судьбы артистов. «На покое» — это не просто спектакль, а целый мир, где игра, ирония и любовь к театральному искусству становятся главным содержанием.

Спектакль предназначен для зрителей 18+.