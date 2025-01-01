Меню
На Плутон и дальше: что мы узнали о внешней Солнечной системе с начала космической эры
На Плутон и дальше: что мы узнали о внешней Солнечной системе с начала космической эры

16+

Секреты солнечной системы: лекция Дмитрия Олиферовича в Планетарии

С началом космической эры человечество начало активно исследовать соседние планеты. Первоначально внимание сосредоточилось на Луне, Марсе и Венере, а затем и на гигантах системы, таких как Юпитер и Сатурн. Однако область за орбитой Нептуна долгое время оставалась загадочной.

Пояс Койпера и карликовые планеты

В этой далекой области находятся орбиты карликовых планет, среди которых наиболее известен Плутон. Эта загадочная планета вызывает множество вопросов. Почему она классифицируется как карликовая? Что говорит о ней аппарат «Новые Горизонты», а также о её спутнике Хараоне?

Тайны дальнего космоса

Лекция затронет актуальные темы, такие как возможность существования таинственной планеты Х и загадки облака Оорта – самого дальнего предела нашей солнечной системы. Что же скрывается в этих глубинах?

О лекторе

Об этом и многом другом расскажет Дмитрий Олиферович – популяризатор космонавтики, член Федерации космонавтики России и директор по маркетингу аэрокосмической компании «Стратонавтика». Его опыт и знания позволят глубже понять химию и физику космоса.

Не упустите шанс прикоснуться к тайнам нашей солнечной системы и узнать больше о последних научных открытиях!

В других городах

Санкт-Петербург, 16 сентября
Планетарий 1 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74, литера Ц
19:15 от 450 ₽

