Секреты солнечной системы: лекция Дмитрия Олиферовича в Планетарии

С началом космической эры человечество начало активно исследовать соседние планеты. Первоначально внимание сосредоточилось на Луне, Марсе и Венере, а затем и на гигантах системы, таких как Юпитер и Сатурн. Однако область за орбитой Нептуна долгое время оставалась загадочной.

Пояс Койпера и карликовые планеты

В этой далекой области находятся орбиты карликовых планет, среди которых наиболее известен Плутон. Эта загадочная планета вызывает множество вопросов. Почему она классифицируется как карликовая? Что говорит о ней аппарат «Новые Горизонты», а также о её спутнике Хараоне?

Тайны дальнего космоса

Лекция затронет актуальные темы, такие как возможность существования таинственной планеты Х и загадки облака Оорта – самого дальнего предела нашей солнечной системы. Что же скрывается в этих глубинах?

О лекторе

Об этом и многом другом расскажет Дмитрий Олиферович – популяризатор космонавтики, член Федерации космонавтики России и директор по маркетингу аэрокосмической компании «Стратонавтика». Его опыт и знания позволят глубже понять химию и физику космоса.

Не упустите шанс прикоснуться к тайнам нашей солнечной системы и узнать больше о последних научных открытиях!