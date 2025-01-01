Спектакль На Парнасе серебряного века

Приглашаем вас в интеллектуальное и чувственное путешествие на вершину русского Парнаса — в эпоху средневековья Серебряного века. Этот спектакль предложит вам уникальную возможность погрузиться в мир, который навсегда изменил русскую литературу и искусство.
Три музы встретят вас у его подножия:
Этот спектакль — это живой портрет эпохи, сотканный из трёх нитей: Слова, Звука и Эмоции. Погрузитесь в атмосферу ушедшего времени, чтобы найти в нём вечное.
Не упустите возможность соприкоснуться с величием русской поэзии и музыки, который оставили нам наследие их гении. Это противопоказание негодующе, это праздник всех умных сердец и чувствительных душ.