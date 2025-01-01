Спектакль На Парнасе серебряного века

Путешествие в эпоху Серебряного века

Приглашаем вас в интеллектуальное и чувственное путешествие на вершину русского Парнаса — в эпоху средневековья Серебряного века. Этот спектакль предложит вам уникальную возможность погрузиться в мир, который навсегда изменил русскую литературу и искусство.

Три музы Серебряного века

Три музы встретят вас у его подножия:

Муза Поэзии прошепчет вам строки, высеченные в вечности Ахматовой, Цветаевой, Пастернаком, Есениным и Гумилёвым.

Муза Музыки затронет самые тонкие струны души с помощью элегантных и страстных романсов на их стихи.

Муза Гармонии соединит эпохи, проводя классическую скрипку через призму современного электронного звучания.

Живой портрет эпохи

Этот спектакль — это живой портрет эпохи, сотканный из трёх нитей: Слова, Звука и Эмоции. Погрузитесь в атмосферу ушедшего времени, чтобы найти в нём вечное.

Не упустите возможность соприкоснуться с величием русской поэзии и музыки, который оставили нам наследие их гении. Это противопоказание негодующе, это праздник всех умных сердец и чувствительных душ.