На Парнасе серебряного века
Билеты от 1200₽
На Парнасе серебряного века

Спектакль На Парнасе серебряного века

12+
Возраст 12+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Путешествие в эпоху Серебряного века

Приглашаем вас в интеллектуальное и чувственное путешествие на вершину русского Парнаса — в эпоху средневековья Серебряного века. Этот спектакль предложит вам уникальную возможность погрузиться в мир, который навсегда изменил русскую литературу и искусство.

Три музы Серебряного века

Три музы встретят вас у его подножия:

  • Муза Поэзии прошепчет вам строки, высеченные в вечности Ахматовой, Цветаевой, Пастернаком, Есениным и Гумилёвым.
  • Муза Музыки затронет самые тонкие струны души с помощью элегантных и страстных романсов на их стихи.
  • Муза Гармонии соединит эпохи, проводя классическую скрипку через призму современного электронного звучания.

Живой портрет эпохи

Этот спектакль — это живой портрет эпохи, сотканный из трёх нитей: Слова, Звука и Эмоции. Погрузитесь в атмосферу ушедшего времени, чтобы найти в нём вечное.

Не упустите возможность соприкоснуться с величием русской поэзии и музыки, который оставили нам наследие их гении. Это противопоказание негодующе, это праздник всех умных сердец и чувствительных душ.

Купить билет на спектакль На Парнасе серебряного века

Октябрь
12 октября воскресенье
19:00
Точка ру Москва, Варшавское ш., 86а, 2 этаж
от 1200 ₽

