Фестиваль автофикшна «Я-ТЕАТР»

С 25 ноября по 1 декабря 2025 года в Театре.doc пройдет фестиваль автофикшна «Я-ТЕАТР». Одним из ключевых спектаклей фестиваля станет работа казахстанского режиссера Марка Куклина под названием «На память».

О спектакле «На память»

Автор, режиссер и исполнитель Марк Куклин, родившийся в Казахстане, исследует личную и коллективную историю города Алматы через призму семейной памяти. Исходная точка спектакля – вопрос: «Как я здесь оказался?» Куклин стремится понять, что связывает поколения, родившиеся в Казахстане, с теми, кто приехал сюда в поисках новой жизни.

С помощью семейных архивов, фотографий, карт и забытых имен спектакль восстанавливает историю перемещений, надежд и повседневности людей, создавших лицо современного города. «Наш город и улицы меняли названия, люди приезжали и уезжали, здания строились и сносились, но ведь что-то осталось от того, что во что влюбился мой прадед в 1950 году, когда впервые сюда приехал? Именно про это мой спектакль», — делится Куклин.

Где увидеть спектакль

Спектакль «На память» уже был показан на гастролях в Бишкеке, а также на фестивалях «Новый газон», «Память: Распаковка» в Алматы и Vabaduse Festival в Нарве, Эстония.

О режиссере

Марк Куклин – режиссер, художник и перформер, работающий в Алматы. Он является частью театра ARTиШОК и инклюзивной театральной платформы adamdart, сотрудничает с Jolda и ArtKoshe, а также реализует собственные независимые проекты. В творческом багаже Куклина – экспериментальные и посттеатральные формы, работа с современной и документальной драматургией, а также исследование современности через сценические практики.

Информация для зрителей

Продолжительность спектакля: 1 час 10 минут.

Возрастное ограничение: 14+.

Место проведения: «DOC на Лесной» Театра.doc, Москва, ул. Лесная, 59, стр. 1 (м. Менделеевская, Новослободская, Белорусская).