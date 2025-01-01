Спектакль На память птицам...

Первый спектакль, основанный на произведениях узников ГУЛАГа

Спектакль, созданный в Театре на набережной в 1987 году, основан на произведениях узников ГУЛАГа. В то время найти их можно было лишь в самиздате. Это был первый спектакль в СССР, который бескомпромиссно и прямо обращался к этой жуткой трагедии нашего народа.

Сегодня он может оказаться и последним. Прав ли был Варлам Шаламов, утверждая, что лагерный опыт не должен быть полезен человеку? Или все же можно найти в этих переживаниях что-то важное?

Творчество против насилия

В спектакле звучат стихи Осипа Мандельштама: «Чтобы вырвать век из плена, чтобы новый мир начать, узловатых дней колена нужно... флейтою связать». В их звучании слышны голоса таких авторов, как Шаламов, Домбровский, Андреев, Жигулин и Смеляков. Эти творцы не только жертвы или герои, но и фигуры, чье творчество оспаривало насилие и смерть.

Не упустить флейту памяти

Зрители приглашаются погрузиться в этот мощный и глубокий спектакль, который поднимает вопросы о памяти, страданиях и непостижимости человеческой души. Важно не опускать свою флейту, напоминая себе о том, что память о прошлом служит основой для будущего.