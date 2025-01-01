Спектакль На пальчиках

Приглашаем вас на уникальное событие — выпускной спектакль третьей мастерской физического театра «HELP_танцы», который пройдет 30 марта в 17:00 в Зале на втором на площадке DOC на Лесной.
Спектакль поднимает важную тему: часто мы боимся признаться в том, что не знаем. Это может показаться слабостью, как будто мы находимся в классе, а перед нами — доска. Однако незнание себя и своих творческих возможностей — это не пустота, не вина и не повод для паники. Это открывает дверь в мир новых возможностей.
В ходе мастерской участники, словно на пальчиках, подходят к ответам на свои внутренние вопросы, и до последнего занятия не знают, с какими изменениями они встретятся. В финале к этому процессу добавится адреналин зрителей. Именно в этот момент начинается самое интересное!
Приходите и станьте свидетелями того, как незнание и сомнения на ваших глазах превращаются в смелость, музыку, графику танца и свободу движения. Возможно, наблюдая за нами, вы также откроете новые грани себя!
Вы сможете стать частью действия, если захотите:
Не упустите возможность стать частью этого захватывающего и динамичного спектакля. Мы ждем вас!