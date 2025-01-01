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На-На
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На-На

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Возраст 18+
Билеты от 5500₽

О концерте/спектакле

Звезды 80-х вновь на сцене

7 февраля на сцене барa Petter выступит легендарная группа «НА-НА», готовая подарить незабываемое музыкальное путешествие своим поклонникам! Созданная в 1989 году под руководством знаменитого продюсера Бари Алибасова, группа «НА-НА» уже более 30 лет радует слушателей своими хитовыми песнями и запоминающимися выступлениями. Группа прошла гастролями по всему миру, а её музыка продолжает зажигать сердца новых и старых поклонников.

Любимые хиты и новая программа

На концерте «НА-НА» зрители смогут насладиться не только легендарными композициями, такими как «Фаина», «Шляпа», «Где ты была», «Красивая, поехали кататься», но и новыми произведениями, которые обязательно порадуют поклонников группы. В составе группы сегодня три талантливых солиста: Владимир Политов, Михаил Игонин и Вячеслав Жеребкин, которые подарят вам атмосферу праздника и веселья.

Вечер, полный энергии и ностальгии

Приходите, чтобы вспомнить лучшие моменты с хитовыми песнями группы и насладиться волнующей атмосферой, которая позволит вам окунуться в мир яркой музыки и танцев!

 

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
22:00 от 5500 ₽
17 сентября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
21:00 от 5500 ₽
28 ноября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
19:00 от 5500 ₽
27 декабря
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
22:00 от 5500 ₽

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