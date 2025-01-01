Звезды 80-х вновь на сцене

7 февраля на сцене барa Petter выступит легендарная группа «НА-НА», готовая подарить незабываемое музыкальное путешествие своим поклонникам! Созданная в 1989 году под руководством знаменитого продюсера Бари Алибасова, группа «НА-НА» уже более 30 лет радует слушателей своими хитовыми песнями и запоминающимися выступлениями. Группа прошла гастролями по всему миру, а её музыка продолжает зажигать сердца новых и старых поклонников.

Любимые хиты и новая программа

На концерте «НА-НА» зрители смогут насладиться не только легендарными композициями, такими как «Фаина», «Шляпа», «Где ты была», «Красивая, поехали кататься», но и новыми произведениями, которые обязательно порадуют поклонников группы. В составе группы сегодня три талантливых солиста: Владимир Политов, Михаил Игонин и Вячеслав Жеребкин, которые подарят вам атмосферу праздника и веселья.

Вечер, полный энергии и ностальгии

Приходите, чтобы вспомнить лучшие моменты с хитовыми песнями группы и насладиться волнующей атмосферой, которая позволит вам окунуться в мир яркой музыки и танцев!