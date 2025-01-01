Меню
На-На
Билеты от 2000₽
На-На

На-На

12+
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Музыкальное шоу группы "НА-НА": романтика и эйфория на сцене

Легендарная российская музыкальная группа "НА-НА" вновь радует своих поклонников яркими выступлениями. Образованная в 1989 году под руководством известного продюсера Бари Алибасова, группа долгое время удерживает пальму первенства на российской эстраде.

История и успехи группы

С тех пор как "НА-НА" появилась на музыкальной сцене, коллектив завоевал множество наград и призов. Гастролируя по всему миру, эта группа подарила своим зрителям масштабные и зрелищные шоу. Каждый концерт становится настоящим праздником, который объединяет поклонников музыки разных поколений.

Состав и выступления

В настоящее время в группе выступают три солиста: Владимир Политов, Вячеслав Жеребкин и Михаил Игонин, а также три музыканта, выполняющие ударные, клавишные и гитарные партии. Чтобы угодить своим фанатам, на концертах группа исполняет как старые хиты, так и новые произведения, которые уже завоевали любовь зрителей.

Атмосфера концертов

Каждое выступление "НА-НА" создает неповторимую атмосферу романтики, эйфории и веселья. Группа известна своими энергичными выступлениями, которые оставляют в сердцах зрителей яркие воспоминания. Армия поклонников не оставляет артистов без цветов и подарков, показывая свою любовь и благодарность за музыку.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события и насладиться волшебной атмосферой на концерте группы "НА-НА"!

Расписание

9 января
Фольклорный центр «Москва» Москва, Барклая, 9
15:00 от 2000 ₽
9 марта
Киноконцертный зал «Эльдар» Москва, Ленинский просп., 105
19:00 от 2200 ₽

