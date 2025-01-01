Концерт группы «НА-НА» в Мумий Тролль Баре

15 августа легендарная группа «НА-НА» впервые выступит в любимом Мумий Тролль Баре. Это будет большой сольный концерт, где музыканты презентуют зрителям полноценный электрический живой бэнд.

История группы

Группа «НА-НА», созданная в 1989 году знаменитым продюсером и рок-музыкантом Бари Алибасовым, за более чем 30 лет своей карьеры завоевала немало наград и премий. С гастролями коллектив объехал почти всю планету, а состав музыкантов неоднократно менялся. Однако хиты, которые покорили сердца миллионов, продолжают радовать зрителей своим неповторимым настроением и энергетикой.

Современный состав

Сегодня, как и в последние 15 лет, группу представляют три солиста: Владимир Политов, Михаил Игонин и Вячеслав Жеребкин. Каждый их концерт – это настоящий праздник, который дарит незабываемые эмоции.

Что ждать на концерте

На концерте вы услышите как полюбившиеся хиты: «Фаина», «Шляпа», «Где ты была», «Красивая, поехали кататься», так и новые композиции. Атмосфера выступления группы «НА-НА» позволит вам забыть о серых буднях, окунуться в приятную ностальгию и танцевать не только телом, но и душой!

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника!