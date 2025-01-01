Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
На-На
Билеты от 2500₽
Киноафиша На-На

На-На

18+
Возраст 18+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Концерт группы «НА-НА» в Мумий Тролль Баре

15 августа легендарная группа «НА-НА» впервые выступит в любимом Мумий Тролль Баре. Это будет большой сольный концерт, где музыканты презентуют зрителям полноценный электрический живой бэнд.

История группы

Группа «НА-НА», созданная в 1989 году знаменитым продюсером и рок-музыкантом Бари Алибасовым, за более чем 30 лет своей карьеры завоевала немало наград и премий. С гастролями коллектив объехал почти всю планету, а состав музыкантов неоднократно менялся. Однако хиты, которые покорили сердца миллионов, продолжают радовать зрителей своим неповторимым настроением и энергетикой.

Современный состав

Сегодня, как и в последние 15 лет, группу представляют три солиста: Владимир Политов, Михаил Игонин и Вячеслав Жеребкин. Каждый их концерт – это настоящий праздник, который дарит незабываемые эмоции.

Что ждать на концерте

На концерте вы услышите как полюбившиеся хиты: «Фаина», «Шляпа», «Где ты была», «Красивая, поехали кататься», так и новые композиции. Атмосфера выступления группы «НА-НА» позволит вам забыть о серых буднях, окунуться в приятную ностальгию и танцевать не только телом, но и душой!

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
15 августа
МТ Music Bar Москва, Н.Арбат, 15
20:00 от 2500 ₽

В ближайшие дни

Disco 80-90х
18+
Диско Вечеринка
Disco 80-90х
17 октября в 23:50 Petter
от 1000 ₽
Главстендап Шоу
18+
Юмор
Главстендап Шоу
1 сентября в 20:00 Glavstandup Hall
от 790 ₽
Stand-Up по-Женски
16+
Юмор
Stand-Up по-Женски
20 августа в 19:15 Руки вверх!
от 990 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше