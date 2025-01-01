Меню
На-На. Все хиты!
Киноафиша На-На. Все хиты!

На-На. Все хиты!

18+
Возраст 18+

О концерте

Концерт группы На-На в Нижнем Новгороде: Все хиты!

Группа На-На, остающаяся символом российской поп-музыки, приглашает вас на концерт, где прозвучат все самые известные хиты. Мероприятие пройдет в клубе Руки вверх в Нижнем Новгороде.

Знакомство с На-На

Группа На-На была основана в 1990 году и быстро завоевала популярность благодаря своему яркому стилю и запоминающимся мелодиям. Их песни до сих пор остаются в сердцах поклонников, а выступления всегда привлекают множество зрителей.

Что ожидать на концерте

На этом концерте вы сможете услышать не только все знаковые композиции, но и живую интерпретацию любимых хитов. Ожидайте полностью погружающее шоу с яркими костюмами, впечатляющими танцами и интерактивными моментами, которые не оставят никого равнодушным.

Почему стоит посетить

Концерт На-На — это не просто музыкальное событие. Это возможность окунуться в атмосферу ностальгии и веселья, пообщаться с единомышленниками и зарядиться положительными эмоциями на долгое время. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого вечера!

Приходите и присоединяйтесь к празднику музыки и энергии!

Купить билет на концерт На-На. Все хиты!

Помощь с билетами
В других городах
Январь
29 января четверг
19:30
Руки вверх! Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб., 23
от 2200 ₽

