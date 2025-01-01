Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
На Марсе будут яблони цвести
Киноафиша На Марсе будут яблони цвести

Спектакль На Марсе будут яблони цвести

Постановка
Новый театр 12+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Квартирник эпохи 60-х в Воронежском Новом театре

Эта удивительная встреча посвящена незабываемым шестидесятым годам, когда музыка и поэзия создавали атмосферу свободы и творчества. Период, который по сей день вызывает ностальгию у многих, обещает стать центром нашего квартирника.

Вдохновляющая атмосфера

Все мы знаем, как важно иногда побыть в атмосфере, где все можно: надеть болоньевые плащи, модные пластиковые очки, читать стихи, петь и танцевать. И именно так мы и будем проводить этот вечер! У нас зазвучат популярные песни и стихи тех лет, которые излучают энергию и вдохновение.

Легенды шестидесятых

Не забудем об именах, изменивших русскую поэзию и музыку: Евтушенко, Вознесенский, Высоцкий и других. Их стихи врезались в сознание поколения и до сих пор напоминают нам о времени, когда поэзия собирала стадионы, а новые рифмы звучали в каждом дворе.

Творчество и свобода

Эти шестьдесятые — время, когда жизнь бурлила, а авторская песня открывала новые горизонты. От Визбора до Галича — мы увидим, как утверждалась индивидуальность, противостояща официальной культуре. Всё это не может оставить равнодушным ни одного зрителя!

Присоединяйтесь к нам!

Мы соберемся, чтобы поделиться любимыми стихами и песнями, окунувшись в атмосферу «прекрасной эпохи». Этот квартирник откроет двери в мир, где живет музыка и свобода творчества. Дверь открыта, заходите и дышите свободой!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 8 октября
Новый театр Воронеж, Фридриха Энгельса, 60
19:00 от 1300 ₽

В ближайшие дни

Рыцари Раисы
16+
Драма
Рыцари Раисы
13 сентября в 18:00 ЦКИ «Прогресс»
от 1000 ₽
Пьеса, которую нельзя называть
16+
Драма
Пьеса, которую нельзя называть
29 августа в 19:00 Театр «Кот»
от 1400 ₽
Человек-подушка
18+
Драма
Человек-подушка
26 сентября в 19:00 Театр «Кот»
от 1500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше