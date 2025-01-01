Спектакль На Марсе будут яблони цвести

Квартирник эпохи 60-х в Воронежском Новом театре

Эта удивительная встреча посвящена незабываемым шестидесятым годам, когда музыка и поэзия создавали атмосферу свободы и творчества. Период, который по сей день вызывает ностальгию у многих, обещает стать центром нашего квартирника.

Вдохновляющая атмосфера

Все мы знаем, как важно иногда побыть в атмосфере, где все можно: надеть болоньевые плащи, модные пластиковые очки, читать стихи, петь и танцевать. И именно так мы и будем проводить этот вечер! У нас зазвучат популярные песни и стихи тех лет, которые излучают энергию и вдохновение.

Легенды шестидесятых

Не забудем об именах, изменивших русскую поэзию и музыку: Евтушенко, Вознесенский, Высоцкий и других. Их стихи врезались в сознание поколения и до сих пор напоминают нам о времени, когда поэзия собирала стадионы, а новые рифмы звучали в каждом дворе.

Творчество и свобода

Эти шестьдесятые — время, когда жизнь бурлила, а авторская песня открывала новые горизонты. От Визбора до Галича — мы увидим, как утверждалась индивидуальность, противостояща официальной культуре. Всё это не может оставить равнодушным ни одного зрителя!

Присоединяйтесь к нам!

Мы соберемся, чтобы поделиться любимыми стихами и песнями, окунувшись в атмосферу «прекрасной эпохи». Этот квартирник откроет двери в мир, где живет музыка и свобода творчества. Дверь открыта, заходите и дышите свободой!