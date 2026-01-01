Оповещения от Киноафиши
Спектакль На кончиках пальцев

16+
16+

О спектакле

На кончиках пальцев: комедия о женской дружбе и поиске счастья

Режиссер Театра на Таганке Михаил Лукин представляет новую комедию по пьесе Данилы Соколова «На кончиках пальцев». Спектакль в двух действиях рассказывает о шести подругах, которым немного за тридцать. Каждая из героинь сталкивается с кризисом среднего возраста, что делает историю особенно актуальной.

Действие начинается на новоселье одной из девушек в стильной квартире в центре мегаполиса. Вопросы о современном женщине в стенах этой квартиры обрисовывают их жизнь: о мужчинах, карьере и личных драмах. На сцене разворачивается яркий водоворот женской силы и солидарности, насыщенный острыми диалогами и неожиданными поворотами сюжета.

Комедия «На кончиках пальцев» предлагает зрителям не только смех, но и трогательные моменты, которые заставляют задуматься о жизни и любви. Постановка раскрывает сложный мир женских чувств и стремлений, помогая понять, чего же на самом деле хотят женщины.

Исполнители ролей

В спектакле участвуют звезды театра и кино:

  • Заслуженная артистка России Анна Большова
  • Александра Булычёва
  • Анжелика Вольская
  • Ирина Линдт
  • Ирина Иваней
  • Янина Исаичкина

Не упустите шанс увидеть это театральное событие и вдохновиться искренней историей женской дружбы!

Режиссер
Михаил Лукин
В ролях
Анна Большова
Анна Большова
Александра Булычёва
Александра Булычёва
Анжелика Вольская
Ирина Линдт
Янина Исаичкина
