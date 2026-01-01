Спектакль На кончиках пальцев

Режиссер Театра на Таганке Михаил Лукин представляет новый спектакль по пьесе Данила Соколова – На кончиках пальцев. Эта комедия в двух действиях рассказывает о шести подругах чуть за 30, каждая из которых сталкивается с кризисом среднего возраста.
История начинается со встречи компании на новоселье одной из девушек в премиальной квартире в центре мегаполиса. О чем говорят современные женщины? Что их волнует? Конечно же, о мужчинах, карьере и личных драмах! Это постановка — яркий водоворот женской силы и солидарности, насыщенный острыми диалогами и неожиданными сюжетными поворотами.
Смех и трогательные моменты переплетаются в невероятной истории, которая заставит пересмотреть привычный взгляд на жизнь и любовь. Зрителям раскрывается сложный мир женских чувств и стремлений. Может, в этот раз они поймут, чего хотят женщины…
Не упустите шанс увидеть это театральное событие и вдохновиться искренней историей женской дружбы!
Режиссер: Михаил Лукин
Автор пьесы: Данила Соколов
Художник-постановщик: Юрий Ляхов