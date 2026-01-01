Оповещения от Киноафиши
16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 600₽

О спектакле

На кончиках пальцев: яркая комедия о женской дружбе и поиске счастья

Режиссер Театра на Таганке Михаил Лукин представляет новый спектакль по пьесе Данила Соколова – На кончиках пальцев. Эта комедия в двух действиях рассказывает о шести подругах чуть за 30, каждая из которых сталкивается с кризисом среднего возраста.

История начинается со встречи компании на новоселье одной из девушек в премиальной квартире в центре мегаполиса. О чем говорят современные женщины? Что их волнует? Конечно же, о мужчинах, карьере и личных драмах! Это постановка — яркий водоворот женской силы и солидарности, насыщенный острыми диалогами и неожиданными сюжетными поворотами.

Смех и трогательные моменты переплетаются в невероятной истории, которая заставит пересмотреть привычный взгляд на жизнь и любовь. Зрителям раскрывается сложный мир женских чувств и стремлений. Может, в этот раз они поймут, чего хотят женщины…

В ролях:

  • Жанна – Анна БОЛЬШОВА
  • Лиза – Александра БУЛЫЧЁВА
  • Марта – Ирина ЛИНДТ
  • София – Анжелика ВОЛЬСКАЯ
  • Нина – Ирина ИВАНЕЙ
  • Лена – Янина ИСАИЧКИНА
  • Сурен – Андрей Евсеев
  • Курьер – Александр Ткач

Не упустите шанс увидеть это театральное событие и вдохновиться искренней историей женской дружбы!

Режиссер: Михаил Лукин
Автор пьесы: Данила Соколов
Художник-постановщик: Юрий Ляхов

Режиссер
Михаил Лукин
В ролях
Ирина Безрукова
Ирина Безрукова
Александра Булычёва
Александра Булычёва
Анжелика Вольская
Ирина Линдт
Янина Исаичкина

Купить билет на спектакль На кончиках пальцев

Помощь с билетами
Март
8 марта воскресенье
18:00
Театрально-концертный зал «Академический» Москва, Ленинский просп., 32а, РАН
от 600 ₽
В других городах
Март
29 марта воскресенье
19:00
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
от 800 ₽

Фотографии

На кончиках пальцев На кончиках пальцев На кончиках пальцев На кончиках пальцев На кончиках пальцев На кончиках пальцев На кончиках пальцев На кончиках пальцев На кончиках пальцев

