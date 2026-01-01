Спектакль На кончиках пальцев

На кончиках пальцев: яркая комедия о женской дружбе и поиске счастья

Режиссер Театра на Таганке Михаил Лукин представляет новый спектакль по пьесе Данила Соколова – На кончиках пальцев. Эта комедия в двух действиях рассказывает о шести подругах чуть за 30, каждая из которых сталкивается с кризисом среднего возраста.

История начинается со встречи компании на новоселье одной из девушек в премиальной квартире в центре мегаполиса. О чем говорят современные женщины? Что их волнует? Конечно же, о мужчинах, карьере и личных драмах! Это постановка — яркий водоворот женской силы и солидарности, насыщенный острыми диалогами и неожиданными сюжетными поворотами.

Смех и трогательные моменты переплетаются в невероятной истории, которая заставит пересмотреть привычный взгляд на жизнь и любовь. Зрителям раскрывается сложный мир женских чувств и стремлений. Может, в этот раз они поймут, чего хотят женщины…

В ролях:

Жанна – Анна БОЛЬШОВА

Лиза – Александра БУЛЫЧЁВА

Марта – Ирина ЛИНДТ

София – Анжелика ВОЛЬСКАЯ

Нина – Ирина ИВАНЕЙ

Лена – Янина ИСАИЧКИНА

Сурен – Андрей Евсеев

Курьер – Александр Ткач

Не упустите шанс увидеть это театральное событие и вдохновиться искренней историей женской дружбы!

Режиссер: Михаил Лукин

Автор пьесы: Данила Соколов

Художник-постановщик: Юрий Ляхов