Концерт в Московской консерватории

10 октября в Малом зале Московской консерватории пройдет концерт «На грани таянья и льда». Анонсированное мероприятие является частью концертной серии, приуроченной к 100-летию со дня рождения выдающегося композитора Бориса Александровича Чайковского. На концерте прозвучат шедевры русской камерно-оркестровой музыки XX и XXI века.

Лейтмотив вечера

Слова самого Чайковского: «Наш век — время неслыханных контрастов добра и зла… Когда проходит столетие, преодолеваешь какой-то психологический барьер» — задают тон всему концерту. Это размышление о величии и таланте композитора, который при жизни считался гением.

Программа концерта

На концерте будет исполнена Симфониетта для струнного оркестра, сочиненная в 1953 году. Эта работа, как заметили современники, была «глотком чистого воздуха» на фоне пафосных произведений того времени. Также будут представлены произведения Н. Мясковского, М. Вайнберга и Г. Уствольской — каждая композиция отражает «прекрасный и яростный» мир XX века, полон трагедий и побед.

Исполнители

Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» представит эту великолепную музыку, а дирижировать оркестром будет лауреат Международной премии Бориса Чайковского Эрнест Алавердян. В качестве солистов выступят заслуженный артист России Борис Андрианов (виолончель) и лауреат международных конкурсов Владимир Родин (фортепиано).

Поэзия в музыке

Не менее важным элементом концерта станет поэзия. Народный артист России Валерий Баринов представит стихотворения поэтов XX века, близких по духу к Борису Чайковскому и его творческому кругу. Этот композитный подход создаст уникальную атмосферу размышлений о времени, музыке и смысле бытия.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Не упустите возможность стать частью этого музыкального откровения!