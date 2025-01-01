Спектакль На грани нервного срыва

На грани нервного срыва: иммерсивный спектакль по мотивам Педро Альмодовара

Приглашаем зрителей на уникальный иммерсивный киноспектакль, вдохновленный творчеством культового испанского режиссера Педро Альмодовара. В этом спектакле герои, погрузившись в мир фильмов Альмодовара, пытаются стать похожими на его ярких персонажей, стилизуя свою жизнь «Под Альмодовара». Как в 90-е годы криминальные авторитеты черпали вдохновение из «Крестного отца», так и наши герои исследуют экзотический испанский стиль, полный красок и ритмов.

Мы увидим, как зрители погружаются в ту атмосферу кино, где страсть, пощечины и поцелуи – часть повседневной жизни. Однако возникает вопрос: понимают ли герои, что играют в чужую игру? Устанут ли они или дотянут до конца? Ответы и новые вопросы ждут вас в спектакле «На грани нервного срыва»!

Уникальная площадка для погружения

Спектакль пройдет в необычном формате в лофте «Титры» на Свердловской киностудии, где всего 50 мест, что обеспечит близкое взаимодействие со зрителями. С самого входа вас ожидает интерактив с актерами, который погрузит в атмосферу происходящего.

Рекомендуем приходить заранее, чтобы не только насладиться спектаклем, но и попробовать уникальный гаспачо, а также станцевать фламенко. К тому же, вы получите бесплатный приветственный напиток, входящий в стоимость билета.

История о любви, безумии и женской силе

Культовая трагикомедия Альмодовара, пронизанная его характерной стилистикой, расскажет о безумии любви и о том, как женщины выживают в мире, где мужчины ведут себя как дети. Этот спектакль — отличный повод принарядиться и поиграть в кино вместе с «Видеотеатром 23.11»!

Информация о спектакле

Возрастное ограничение: 18+

Режиссер: Ирина Павлова

Художник-постановщик, художник по костюмам: Анна Слепых

Режиссер монтажа: Наталья Фатих

В ролях: