На грани нервного срыва
Киноафиша На грани нервного срыва

Спектакль На грани нервного срыва

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

На грани нервного срыва: иммерсивный спектакль по мотивам Педро Альмодовара

Приглашаем зрителей на уникальный иммерсивный киноспектакль, вдохновленный творчеством культового испанского режиссера Педро Альмодовара. В этом спектакле герои, погрузившись в мир фильмов Альмодовара, пытаются стать похожими на его ярких персонажей, стилизуя свою жизнь «Под Альмодовара». Как в 90-е годы криминальные авторитеты черпали вдохновение из «Крестного отца», так и наши герои исследуют экзотический испанский стиль, полный красок и ритмов.

Мы увидим, как зрители погружаются в ту атмосферу кино, где страсть, пощечины и поцелуи – часть повседневной жизни. Однако возникает вопрос: понимают ли герои, что играют в чужую игру? Устанут ли они или дотянут до конца? Ответы и новые вопросы ждут вас в спектакле «На грани нервного срыва»!

Уникальная площадка для погружения

Спектакль пройдет в необычном формате в лофте «Титры» на Свердловской киностудии, где всего 50 мест, что обеспечит близкое взаимодействие со зрителями. С самого входа вас ожидает интерактив с актерами, который погрузит в атмосферу происходящего.

Рекомендуем приходить заранее, чтобы не только насладиться спектаклем, но и попробовать уникальный гаспачо, а также станцевать фламенко. К тому же, вы получите бесплатный приветственный напиток, входящий в стоимость билета.

История о любви, безумии и женской силе

Культовая трагикомедия Альмодовара, пронизанная его характерной стилистикой, расскажет о безумии любви и о том, как женщины выживают в мире, где мужчины ведут себя как дети. Этот спектакль — отличный повод принарядиться и поиграть в кино вместе с «Видеотеатром 23.11»!

Информация о спектакле

Возрастное ограничение: 18+

Режиссер: Ирина Павлова

Художник-постановщик, художник по костюмам: Анна Слепых

Режиссер монтажа: Наталья Фатих

В ролях:

  • Иван – Борис Зырянов
  • Пепа – Олеся Зиновьева
  • Кандела – Анастасия Нохова
  • Лусия – Артем Аксенов/Максим Тихонов
  • Карлос – Виталий Корбесашвили
  • Мариса – Татьяна Усова/Мария Викулина
  • Паулина Моралес – Елена Руссу/Мария Викулина
  • Полицейский/Консьержка – Данила Кондратенко
Режиссер
Ирина Павлова
В ролях
Борис Зырянов
Олеся Зиновьева
Анастасия Нохова
Артем Аксенов
Виталий Корбесашвили

Сентябрь
24 сентября среда
18:30
Пространство «Титры» Екатеринбург, просп. Ленина, 50д, Свердловская киностудия
от 1800 ₽

Фотографии

На грани нервного срыва На грани нервного срыва На грани нервного срыва На грани нервного срыва На грани нервного срыва На грани нервного срыва На грани нервного срыва На грани нервного срыва

