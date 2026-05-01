Билеты от 2800₽
На грани лета. Виниловая вечеринка

Возраст 18+
О концерте

Музыкальная вечеринка в Лофт-пространстве «Своё поле»

Приглашаем вас на традиционную виниловую вечеринку в Лофт-пространстве «Своё поле». Этот вечер станет настоящим праздником музыки и атмосферного звучания!

Звучание и атмосфера

Наслаждайтесь классической музыкой в уникальной акустике бывшей фабрики Красный Октябрь. Каждый звук здесь проникает в самую душу, а качественная система High End подарит вам незабываемый опыт прослушивания.

Гастрономические удовольствия

Как всегда, вкусная еда и освежающие напитки входят в стоимость мероприятия. В этот раз вас ждет окрошка и ледяное белое вино — идеальное сочетание для теплого вечера.

Диджейская палитра

За пультом — бессменный диджей Иван Шевелёв, который зарядит вечер энергией и хорошим настроением. Ожидайте танцы, отличную музыку и незабываемые эмоции!

Не упустите возможность стать частью этой музыкальной вечеринки. Приходите, танцуйте и наслаждайтесь атмосферой!

Май
30 мая суббота
20:00
Лофт-пространство «Своё поле» Москва, Берсеневская наб., 6, стр. 3, арт-кластер «Красный Октябрь»
от 2800 ₽

