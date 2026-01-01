Спектакль На двоих одна душа

Спектакль о любви и поэзии Серебряного века

В театральном пространстве «За нарисованным очагом» состоится уникальный спектакль, посвященный любви и жизни двух талантливых поэтов Серебряного века — Анны Ахматовой и Николая Гумилёва. Их судьбы, переплетенные невидимой нитью поэзии, будут представлены зрителям в искреннем и насыщенном формате.

С помощью живых стихов и музыки, спектакль переносит нас через все этапы жизни — от детства до старости. Зрители смогут почувствовать всю гамму эмоций, испытанных главными героями: радость, боль и мощь их поэтического наследия.

Автор и исполнитель

Автор-исполнитель — Елизавета Соловьева, талантливая актриса из Санкт-Петербургского «Театра на Пролетарской» и Московского театра комедии и драмы «Театрон». Она воплотит на сцене не только слова, но и душу Ахматовой с Гумилёвым, наполняя их истории живым звучанием.

Почему стоит посетить?

Переживите эпическую историю любви, где каждое слово — словно откровение.

Почувствуйте силу творчества, преодолевающего смерть и разлуки.

Ощутите глубину и трагизм судьбы великой русской поэтессы, оставившей безценное наследие.

Приходите и станьте частью этой трогательной и мощной истории. Спектакль обещает вдохновить и заставить задуматься о том, как слова способны менять судьбы.