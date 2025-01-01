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На других берегах: Евгений Чебатков
Билеты от 2200₽
Киноафиша На других берегах: Евгений Чебатков

На других берегах: Евгений Чебатков

16+
Возраст 16+
Билеты от 2200₽

О концерте/спектакле

Новая программа Евгения Чебаткова «На других берегах»

Евгений Чебатков, стендап-комик с уникальным стилем и оригинальными шутками, представляет свою новую программу «На других берегах». Известный как постоянный резидент и ведущий шоу StandUp на ТНТ, он также стал создателем и участником множества других проектов, таких как «История на ночь», «Игра», «Концерты» и многие другие.

Живое и эмоциональное выступление

Каждое выступление Евгения — это заряд энергии, смешных моментов и ярких эмоций. Он умело обходится без пошлости и ненормативной лексики, что делает его шоу доступными для зрителей разных возрастов, национальностей и взглядов на жизнь. Чебатков привносит в свою комедию много жизни, новых граней и неожиданных поворотов.

Путь к успеху

Евгений родился и вырос в Казахстане. Перед тем как заняться стендапом, он работал радиоведущим и копирайтером. Его образование включает учебу в Томске и Торонто. В дополнение к комедийной карьере, Чебатков занимается озвучкой и снялся в кино, дебютировав в блокбастере «Майор Гром. Игра».

Идентичность и популярность

Самого себя он называет «русским казахстанцем» и шутит о своей идентичности на концертах. Благодаря этому его стендапы собрали десятки миллионов просмотров на онлайн-сервисах, а количество зрителей, посетивших его гастроли, приближается к полумиллиону. Не упустите возможность увидеть его новое шоу «На других берегах» — это будет незабываемый вечер!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 октября
Live Арена Москва, Одинцовский р-н, пос. Новоивановское, Западная, 145
19:00 от 2200 ₽

В других городах

Самара, 1 октября
КРЦ «Звезда» Самара, Ново-Садовая, 106г
19:00 от 2500 ₽
Нижний Новгород, 6 октября
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
19:00 от 2200 ₽
Рязань, 9 октября
Муниципальный культурный центр Рязань, Первомайский просп., 68/2
19:00 от 2500 ₽
Воронеж, 11 октября
МТС Live Холл Воронеж Воронеж, пос. Солнечный, Парковая, 3, сити-парк «Град», 2 этаж
19:00 от 2500 ₽
Ростов-на-Дону, 12 октября
ДК «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3
19:00 от 1800 ₽
Краснодар, 13 октября
Краснодарский ДК железнодорожников Краснодар, Привокзальная пл., 2
19:00 от 2000 ₽
Красноярск, 29 октября
Гранд-холл Сибирь Красноярск, Авиаторов, 19 стр 2
19:00 от 2000 ₽
Челябинск, 5 ноября
Центр международной торговли Челябинск, просп. Ленина, 35
19:00 от 2500 ₽
Екатеринбург, 6 ноября
Космос Екатеринбург, Дзержинского, 2
19:00 от 2000 ₽
Уфа, 8 ноября
Уфимский ГДК Уфа, просп. Октября, 137
19:00 от 2000 ₽
Пермь, 9 ноября
ДК им. Гагарина Пермь, Мира, 39
19:00 от 2200 ₽
Омск, 14 ноября
Концертный зал РЦСО Омск, Красный Путь, 9
19:00 от 2800 ₽
Новосибирск, 15 ноября
ДК «Прогресс» Новосибирск, Красный просп., 167
19:00 от 2500 ₽

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