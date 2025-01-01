Новая программа Евгения Чебаткова «На других берегах»

Евгений Чебатков, стендап-комик с уникальным стилем и оригинальными шутками, представляет свою новую программу «На других берегах». Известный как постоянный резидент и ведущий шоу StandUp на ТНТ, он также стал создателем и участником множества других проектов, таких как «История на ночь», «Игра», «Концерты» и многие другие.

Живое и эмоциональное выступление

Каждое выступление Евгения — это заряд энергии, смешных моментов и ярких эмоций. Он умело обходится без пошлости и ненормативной лексики, что делает его шоу доступными для зрителей разных возрастов, национальностей и взглядов на жизнь. Чебатков привносит в свою комедию много жизни, новых граней и неожиданных поворотов.

Путь к успеху

Евгений родился и вырос в Казахстане. Перед тем как заняться стендапом, он работал радиоведущим и копирайтером. Его образование включает учебу в Томске и Торонто. В дополнение к комедийной карьере, Чебатков занимается озвучкой и снялся в кино, дебютировав в блокбастере «Майор Гром. Игра».

Идентичность и популярность

Самого себя он называет «русским казахстанцем» и шутит о своей идентичности на концертах. Благодаря этому его стендапы собрали десятки миллионов просмотров на онлайн-сервисах, а количество зрителей, посетивших его гастроли, приближается к полумиллиону. Не упустите возможность увидеть его новое шоу «На других берегах» — это будет незабываемый вечер!